Wladimir Kaminer gilt als beinahe unverwüstlich jugendlicher Schriftsteller, der sich seit seinem Bestseller „Russendisko“ aus dem Jahr 2000 immer selbst über die Erwartungen lustig gemacht hat, die man mit seinen Büchern und Kolumnen verbindet: der lustige Russe, der immer auf dem Tisch tanzt oder vom Kronleuchter herunterbaumelt. Doch Wladimir Kaminer ist älter geworden und schreibt jetzt über seine beiden erwachsenen Kinder, eine Tochter und einen Sohn, die gerade auf dem Weg sind in ihre Zukunft – und seine unglaublich liebenswürdige alte Mutter, die gerade auf dem nostalgischen Weg ist in ihre russische Vergangenheit. Wie ist es, zwischen diesen beiden Welten zu stehen? Davon handelt das Buch „Rotkäppchen raucht auf dem Balkon“, aus dem Kaminer am 15. Juli in Mannheim liest, beim CARStival im Rahmen des Enjoy Jazz Summers. Die Veranstaltung wurde witterungsbedingt auf diesen Termin verschoben.



Nirgendwo gingen Enkel gerne zu ihren Großmüttern, so Kaminer im SWR2-Interview über die Geschichte, die dem Buch seinen Titel gegeben hat. Oh doch, habe seine 88-jährige Mutter erwidert, dafür gebe es Beispiele, unter anderem das Märchen „Rotkäppchen“: „Da musste ich sehr lachen, weil Rotkäppchen ja im Märchen auch nicht wirklich freiwillig zur Großmutter gegangen ist, sondern von ihrer Mutter hingeschickt wurde.“



Anders als im Märchen bringt Rotkäppchen dann auch nicht Wein und Kuchen mit, sondern ein altes Smartphone, mit dem Mutter Kaminer jetzt alte russische Filme schaut und gegen einen Schachcomputer antritt. „Das Programm schaltet sich irgendwann automatisch aus, wenn meine Mutter zu lange nachdenkt. Sie deutet das dann als Sieg.“



Seine Tochter und sein Sohn dagegen seien „total philosophische Kinder: Alles ist ein Konstrukt. Geschlecht ist ein Konstrukt, Gesellschaft ist ein Konstrukt – nur die schlechte Zeit, die ist kein Konstrukt – die ist wirklich. Die Welt muss gerettet werden.“ Seine Tochter studiert unter anderem Gender Studies und schwärmt für „Die Linke“. Mit seinem Sohn führt er lange Selbstfindungsgespräche mit Hilfe erfundener Lao-Tse-Zitate.



Glaubt er sich manchmal verloren zwischen der Welt seiner Kinder und seiner Mutter? Keineswegs, sagt Wladimir Kaminer: „Ich kenne meine Landsleute als unverbesserliche Pessimisten. Immer hatten wir den Kommunismus vor Augen, und niemand glaubte daran. Jetzt stelle ich fest, bei meinen Kindern, bei der Jugend überhaupt in Europa, in Deutschland, dass die Menschen durchaus enthusiastisch sind und die Welt zum Besseren verändern wollen.“ mehr...