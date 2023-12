per Mail teilen

Weihnachtsstimmung – für die einen der Ausdruck für unbändige Vorfreude, für andere wiederum ein Reizwort. Treffen beide Typen aufeinander, ist der Stress vorprogrammiert. Weihnachtshörbücher können da Abhilfe schaffen: Weihnachtsmuffel bringen sie vielleicht doch noch ein bisschen in Stimmung und ungeduldige Weihnachtsfans beschäftigen sie stundenlang.

Hörbücher eignen sich wunderbar, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. IMAGO imago images/Science Photo Library

„Die Schneeschwester“

„Ein Junge namens Weihnacht“

„Das Mädchen, das Weihnachten rettete“

„Eine Weihnachtsmaus namens Miika“

„Rover rettet Weihnachten“

„Die Muskeltiere und das Weihnachtswunder“

„Die Schule der Weihnachtsmänner“

„Eine Weihnachtsgeschichte“

„Tage wie diese“

„Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“

„Kleine Probleme“

Die norwegische Bestseller-Autorin Maja Lunde, die hierzulande mit „Die Geschichte der Bienen“ und ihrem Klimaquartett bekannt wurde, war eigentlich zuerst Kinder- und Jugendbuchautorin. In „Die Schneeschwester“ erzählt sie in 24 Kapiteln von Julian, der sich immer ganz besonders auf Weihnachten freut, weil er da Geburtstag hat. Nicht aber in diesem Jahr, denn im Sommer ist Julians ältere Schwester gestorben.

Wie gut, dass Julian die muntere Hedvig kennenlernt. Sie lenkt ihn von seiner eigenen Trauer ab, doch auch sie hat ein Geheimnis. Eine Geschichte, die traurig und lustig zugleich ist, gelesen von Schauspieler Axel Milberg mit genauem Gespür für diese besondere Atmosphäre.

Maja Lunde: Die Schneeschwester. Gelesen von Axel Milberg.

Der Hörverlag. 3 CDs, 220 Minuten.

Wie wurde der Weihnachtsmann eigentlich zum Weihnachtsmann? Und wie ist es so, bei Wichteln und Elfen im Weihnachtsdorf? Auf diese Fragen hat der britische Autor Matt Haig so viele Antworten gefunden, dass er davon gleich in mehreren Geschichten erzählen konnte: In „Ein Junge namens Weihnacht“ macht sich der elfjährige Nikolas mitten im Winter auf die Suche nach seinem Vater, begleitet von seiner Maus Miika und einem Rentier.

Die abenteuerliche Reise führt ihn nach Wichtelgrund, wo es aber alles andere als friedlich zugeht. Nikolas wird das klären und bleibt bei den Wichteln – der Name lässt es ahnen.

Matt Haig: Ein Junge namens Weihnacht. Die Serien-Box. Gelesen von Rufus Beck. 1031 Minuten.

Weihnachten gerät immer wieder in Gefahr: Nach „Das Mädchen, das Weihnachten rettete“ darf Amelia eben wegen dieser Heldentat als einziges Menschenmädchen in Wichtelgrund bleiben. Ihre Andersartigkeit macht ihr aber Probleme.

Doch in „Ich und der Weihnachtsmann“ bekommt sie die Gelegenheit, wieder alles gerade zu biegen, in einer geheimen Mission, ausgerechnet gegen den Osterhasen.

Die ganze Weihnachtsserie wird von Rufus Beck gelesen, der hier zeigen kann, dass er nicht nur Harry Potter kann. Zum Abschluss der Serie bekommt die Maus Miika ihre eigene Geschichte: In „Eine Weihnachtsmaus namens Miika“ wird das Tierchen verdrumwickt, was bedeutet, dass es mit einem Zauber belegt wurde und nun magische Kräfte hat.

Toll für eine Maus, wenn sie nicht auf die dumme Idee käme, den Trollen ihren Lieblingskäse zu klauen … Einer der Trolle spricht übrigens astreines Hessisch: Die Wandelbarkeit von Rufus Beck macht diese Hörbücher zu einem großen Spaß.

Für das innere Kind – noch mehr Weihnachtsspaß

Hörbücher für die ganze Familie eignen sich, um gemeinsam die Vorfreude bis zu den Feiertagen auszukosten. IMAGO imago images/Everett Collection

Die größte Angst aller kleinen und großen Kinder ist offenbar, dass Weihnachten ausfallen könnte. Deshalb wird das Fest in so vielen Geschichten immer wieder gerettet, so auch in „Rover rettet Weihnachten“ des irischen Autors Roddy Doyle.

Uwe Friedrichsen liest diese unkonventionelle Geschichte mit dem nötigen Ernst und bringt damit ihren Humor noch besser rüber. Rudolph, das rotnasige Rentier, ist krank und Rover, ein geschäftstüchtiger Hund aus Dublin, muss einspringen – das kann nur mit einer Portion Magie gutgehen.

Roddy Doyle: Rover rettet Weihnachten. Gelesen von Uwe Friedrichsen. Cbj Audio. 2 CDs, 107 Minuten.

Ganz ohne Magie müssen allerdings die Freunde in „Die Muskeltiere und das Weihnachtswunder“ auskommen. Die Muskeltiere, eine Ratte, ein Hamster und zwei Mäuse, die in einem Feinkostladen wohnen, haben in dieser Geschichte von Ute Krause eine Reihe von Diebstählen aufzuklären, mit viel Elan gelesen von Andreas Fröhlich, der für jedes Tier die passende Stimme parat hat.

Ute Krause: Die Muskeltiere und das Weihnachtswunder. Gelesen von Andreas Fröhlich. Cbj Audio. Als Download, 204 Minuten.

Das Original-Hörspiel „Die Schule der Weihnachtsmänner“ von Karlheinz Koinegg schlägt eine Brücke zwischen der Jugend von heute und alten Märchen, indem er eine Hand voll Halbstarker ins Weihnachtsland versetzt.

Dort sollen sie lernen, ordentlich „Ho, ho, ho“ zu rufen – aber ist das das wahre Weihnachten? Diese Frage gilt es zu klären in dieser rasanten Inszenierung mit einem spielfreudigen Ensemble, zu dem auch Jens Wawrczeck gehört.

Karlheinz Koinegg: Die Schule der Weihnachtsmänner. Hörspiel mit Benny Hogenacker, Helmut Krauss, Jens Wawrczek u.v.a. Der Hörverlag. 2 CDs, ca. 115 Minuten.

Wer kennt ihn nicht, den geizigen Ebeneezer Scrooge, der von verschiedenen Geistern der Weihnacht heimgesucht und geläutert wird. In dieser Hörspielinszenierung glänzen Wolf-Dietrich Sprenger als Scrooge und Jens Wawrczeck als sein Neffe, sowie in allen anderen männlichen Rollen der vielseitige Matthias Keller.

Das Besondere: Komponist Henrik Albrecht hat passend zur Handlung Weihnachtslieder versteckt. Sie herauszuhören, fügt dem Hörspaß noch eine weitere Ebene hinzu.

Charles Dickens: A Christmas Carol. Eine Weihnachtsgeschichte. Ein Orchesterhörspiel mit Musik von Henrik Albrecht. Mit: Jens Wawrczeck, Wolf-Dietrich Sprenger, Matthias Keller u.a. Musik gespielt von der NDR Radiophilharmonie. Headroom Verlag Köln. 1 CD, 58 Minuten

Eine amerikanische Kleinstadt, die am Tag vor Weihnachten von einem Schneesturm heimgesucht wird – aus diesem Setting haben die Autor*innen John Green, Maureen Johnson und Lauren Myracle drei Erzählungen gemacht, die lose über die Figuren miteinander verbunden sind. Einerseits handelt es sich hier um einen Haufen Teenager, die lauter teenagertypische Probleme haben, aber andererseits ist das sehr amüsant und anrührend gemacht.

Wer erinnert sich denn nicht gerne an die Zeit, als das größte Problem die Frage war, ob der beste Freund nur ein Freund ist oder eben doch mehr als das? Also: Wer ein Herz für Romantik mit einer Portion Witz hat, ist bei dem Hörbuch „Tage wie diese“ gut aufgehoben und wird Jacob Weigert, Julia Meier und Leonie Landa gerne zuhören.

John Green, Lauren Myracle, Maureen Johnson: Tage wie diese. Gelesen von Jacob Weigert, Julia Meier und Leonie Landa. Goya Libre. 3 CDs, 255 Minuten.

Zwei Hörbücher, die am Ende des Jahres noch ein bisschen Stress machen. Aber wenn es nicht der eigene Zeitdruck ist, kann das sehr lustig sein: Bis Silvester bleibt hier noch Einiges zu erledigen. In „Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“ von Michael Ende bekommt der Zauberer Beelzebub Irrwitzer Besuch von ganz unten, weil er sein Soll an Missetaten noch nicht erfüllt hat.

Bis Mitternacht muss er alles nachholen. Das ist nur zu schaffen mit Hilfe dieses Punsches, bei dem ihm seine Tante Tyrannja helfen muss. Die Welt könnte dabei zugrunde gerichtet werden, wären da nicht Kater Maurizio und Rabe Jakob, die das Unglück zu verhindern suchen. Schauspieler Christoph Maria Herbst kann sich hier mit seinem komödiantischen Talent so richtig austoben.

Michael Ende: Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch. Gelesen von Christoph Maria Herbst. Silberfisch. 1mp3-CD, 281 Minuten.

Autorin Nele Pollatschek hat mit „Kleine Probleme“ ein Erklärwerk über das Prokrastinieren geschrieben: Ihr Antiheld Lars Messerschmidt hatte sich vorgenommen, in der ruhigen Zeit zwischen den Jahren seine To-do-Liste abzuarbeiten. Ein schwedisches Bett aufbauen, die Steuer, Putzen, das Lebenswerk … Die Punkte auf der Liste sind vom Umfang her recht unterschiedlich. Es ist ein großes Vergnügen, Lars bei den Erklärungen zuzuhören, wie es so weit kommen konnte.

Ein Großteil der Unterhaltsamkeit rührt daher, dass man selbst nicht betroffen ist. Nele Pollatschek liest selbst, in einem irren, aber treffsicheren Tempo. Zum Glück bremst sie vor schönen Sätzen rechtzeitig ab, so dass man die nicht verpasst. Das perfekte Hörbuch für alle, die schon mal was vor sich hergeschoben haben und wissen, dass nach dem 31. Dezember einfach nur ein neuer Tag folgt.