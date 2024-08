Mikael Ross – Der verkehrte Himmel

Dennis: Damit muss sie zur Polizei!



Tam: Nein! Die würden sie sofort abschieben! Sie ist illegal hier.



Dennis: Illegal? Tam, das ist kein Kinderspiel!



Tam: Sie hat keinen Ort, an den sie gehen kann, okay? Und wir können ihr helfen. Was ist dein Problem damit?



Dennis: Dass es uns nichts angeht! (...)



Tam: Aber mich geht es an.