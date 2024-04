Endlich Weihnachtszeit: Theater für die ganze Familie im Südwesten

per Mail teilen

Verwunschene Wälder, prächtige Schlösser und mitreißende Geschichten – die Stunden im Theater vor Weihnachten gehören zu den schönsten im ganzen Jahr. Nun ist es wieder so weit: Auf den Bühnen im Südwesten verkürzen bekannte Märchenklassiker und moderne Kinderbuchadaptionen die Wartezeit bis zum Fest.

Robin Hood

Der Weltenentdecker

Ronja Räubertochter

Die Schöne und das Biest

Konrad oder Das Kind aus der Konservenbüchse

Großvatersessel

Bestiehlt die Reichen und gibt es den Armen: „Robin Hood“ am Theater Ulm mit Emil Gutheil in der Hauptrolle. Theater Ulm / Jochen Klenk

Robin Hood, der mit seinen Freunden im Sherwood Forest haust, die Reichen bestiehlt, den Armen gibt und den fiesen Sheriff in den Wahnsinn treibt – die Sage um den sympathischen Räuber ist sehr beliebt und verträgt immer wieder eine Neufassung.

Für das Theater Ulm hat die Leiterin des Jungen Theaters Charlotte Van Kerckhofen die Geschichte vom Kampf zwischen Gut und Böse neu erzählt.

Eine moderne Adaption gibt es mit „Robin Hood – Die Rückkehr“ am Pfalztheater Kaiserslautern (v.l.n.r.: Saba Baghaei, Henning Kohne, Helena Vogel, Philipp Adam). Pressestelle Thomas Brenner

Im Pfalztheater Kaiserslautern steht mit „Robin Hood – Die Rückkehr“ von Stephan Beer und Georg Burger eine moderne Fortsetzung auf dem Spielplan: Rund 700 Jahre nach Robins Abenteuern ist Sherwood Forest von Abholzung bedroht. Der Kampf um den Wald geht weiter, wenn auch auf andere Art.

Die Mainzer Kammerspiele präsentieren immer ein hausgemachtes Weihnachtsmärchen: Diesmal macht sich Dr. Dr. Dr. von Dingsda auf die Suche nach seiner Weltenkarte, die ihm bei einer seiner vielen Reisen verloren gegangen ist. Dafür muss er in der Zeit zurückreisen und trifft auf viele merkwürdige, aber meist freundliche Wesen.

Ein phantasieanregendes Stück von Claudia Wehner mit liebevoll gebauten Kulissen und eigens komponierter Musik von Thilo Zetzmann.

„Der Weltentdecker“: Kritik von Sara Maleš

Ein Klassiker unter den Familienstücken zur Weihnachtszeit: „Ronja Räubertochter“ (hier: am Theater Koblenz mit Claudia Kainberger als Ronja und André Wittlich als Mattis). Pressestelle Arek Głębocki

Astrid Lindgrens Roman von 1981 ist eigentlich ein Kinderbuchklassiker, firmiert aber schon seit einigen Jahren als Weihnachtstheatermärchen. Die Geschichte des furchtlosen Mädchens, das es mit Wilddruden und Graugnomen aufnimmt und es schafft, zwei verfeindete Räuberbanden zusammenzuführen, begeistert das Publikum immer wieder.

Die Inszenierung am Theater Koblenz wird geprägt von den bunten, fantasievollen Kostümen von Christian Binz.

Erinnert an Minecraft: Das Bühnenbild zu „Ronja Räubertochter“ am Schauspiel Stuttgart. Theater Stuttgart / C. Björn Klein

Am Schauspiel Stuttgart versetzt das Bühnenbild von Prisca Baumann Ronja in eine bunte Burg, die an Minecraft erinnert, die Geschichte bleibt im Gegensatz zum Bühnenbild klassisch und dicht an der Vorlage.

Zu sehen ist „Die Schöne und das Biest“ sowohl in Mainz als auch in Freiburg. Hier die Inszenierung in Freiburg mit Jan-Emanuel Pielow als Biest und Lorraine Töpfer als Belle. Theater Freiburg / Britt Schilling

Ein Vater findet nach einem Unfall auf einem Schloss Zuflucht, hält sich aber nicht an das Gebot, bloß nichts anzufassen. Er pflückt eine Rose für seine Tochter Belle. Daraufhin erscheint der grausige Schlossherr, halb Mensch, halb Tier, und fordert, dass die Tochter fortan bei ihm leben müsse, „freiwillig“. Um sein Leben zu retten, lässt sich der Vater auf den Handel ein – und wie es weitergeht wissen alle, seitdem Walt Disney das Märchen gleich zweimal verfilmt hat: Als Trick- und als Realfilm.

Fantasievolle und bunte Inszenierung am Staatstheater Mainz (mit Stephanie Kaemmer, Olivia Salm, Holger Kraft und Luise Ehl). Pressestelle Andreas Etter

Das macht es gerade reizvoll, „Die Schöne und das Biest“ neu auf die Bühne zu bringen, denn vor allem mit Belle, der schönen Tochter, lässt sich eine interessante Emanzipationsgeschichte erzählen. Zu sehen ist das Stück in verschiedenen Fassungen am Theater Freiburg und am Staatstheater Mainz.

Berti Bartolotti (Sabine Martin) ist das Chaos in Person. Ausgerechnet sie bekommt eines Tages das perfekte Kind geliefert – in der Dose: Konrad (Jonas Pätzold). Theater Konstanz / Fiona Mentzel

Lieferungen, die man nicht bestellt hat, machen Ärger – diese nicht: Berti Bartolotti bekommt mit Konrad das perfekte Kind geliefert, das immerzu brav und ordentlich ist. Kurzum: Er ist in allem so ziemlich das Gegenteil von ihr. Deswegen soll sie Konrad auch wieder abgeben, doch da hat sie ihn schon ins Herz geschlossen. Da hilft nur eins: Konrad das Bravsein austreiben.

Christine Nöstlingers Kinderbuchklassiker „Konrad oder Das Kind aus der Konservenbüchse“ ist ein Plädoyer gegen Anpassung – und springt damit auch den heutigen Kindern zur Seite, die zwischen Leistungsdruck und vollen Terminkalendern immerzu „funktionieren“ müssen. Theater Konstanz / Fiona Mentzel

Schon in den 70er-Jahren wandte sich die Autorin Christine Nöstlinger mit ihrem Buch gegen die Angepasstheit und obwohl an Weihnachten alle schön brav sein sollen, wird die bunte Anarchie dieser Inszenierung in Konstanz für gute Unterhaltung sorgen.

Ein Weihnachtsmärchen der anderen Art ist in der TUFA Trier zu sehen: Helena spielt jeden Tag mit ihrem Großvater, der immer in seinem Sessel sitzt. Doch plötzlich ist der Großvatersessel leer. Die Eltern erklären nichts, aber schenken Helena einen Hamster, den sie sonst nie haben durfte.

Feiert unter der Regie von Florian Burg seine deutschsprachige Erstaufführung in der TUFA Trier: „Großvatersessel“ nach einer Geschichte von Marta Huglen Revheim. Pressestelle Frederike Wagner

Gemeinsam mit seinem neuen Gefährten macht sich das Kind auf die Suche und findet viel, was bleibt, auch wenn ein Mensch fort ist. Die Geschichte der norwegischen Autorin Marta Huglen Revheim wurde von Ulrike Kort übersetzt und ist zum ersten Mal in deutscher Sprache zu sehen.