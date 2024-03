Nur ein Augenblick und das Leben ist vorbei. Und so banal wie wahr bleibt die Erkenntnis, dass das Schöne oft so nah am Schrecklichen liegt. Das Schöne ist in diesem Fall der erste Pfirsich Melba seines Lebens, den der junge Henry in der Eisdiele seines schottischen Heimatorts verspeist. Gestiftet hat ihn die wunderschöne Mrs. de la Casa, deren Familie die Eisdiele betreibt. Das Schreckliche folgt gleich darauf, als Mrs. de la Casa nur kurz das Haus verlässt, um eine Besorgung zu machen. Sie kehrt nie mehr zurück. Und noch als alter Mann ringt Henry mit einem undefinierbaren Gefühl von Schuld, von dem ihn niemand befreien kann.



Gelesen von Martin Feifel