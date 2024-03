Clemens Setz, 1982 im österreichischen Graz geboren, ist einer der Autoren, die wirklich weite und ausladende Brücken bauen können. Zwischen virtueller Welt und realem Alltag, zwischen Wahnsinnn und Vernunft, zwischen Netz und Erde. „Lassen Sie mich mit Wrestling beginnen“ – damit eröffnete er die Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt, und es trifft seinen Horizont genauso wie sein neuester Roman „Monde vor der Landung“, in dem er als Helden Peter Bender wählt – der in den 20er Jahren eine der wahnwitzigsten Verschwörungstheorien entwickelte.

Die Welt könnte auch ganz anders sein, das hat Setz gemeinsam mit Robert Musils berühmtem „Möglichkeitsmenschen“. Und es sind die Möglichkeiten, aus denen sich die Wirklichkeit herausbildet – und die in ausweglos scheinenden Situationen natürlich so etwas wie Trost geben können. Für seinen ersten Roman: „Die Liebe in Zeiten des Mahlstädter Kindes“ bekam er gleich den Preis der Leipziger Messe, später stand er mehrfach auf den Auswahllisten des Deutschen Buchpreises, 2021 bekam er den renommierten Georg Büchner Preis. Und gleichzeitig ist er im Netz unterwegs, in sozialen Medien unterhält er eine echte Fangemeinde mit Fotos und Gedanken.

Kaum ein Schriftsteller ist so für Überraschungen gut wie der österreichische Autor, Lyriker, Übersetzer, Essayist Clemens Setz. Er schlüpft in die unterschiedlichsten Rollen, in seinem ersten Gedicht zum neuen Amt sogar in die Gedankenwelt eines sturmschweren Schmetterlings.

Jurybegründung „Clemens Setz ist ein Geschichtenumsetzer mit weitem Horizont, ein Themenfinder mit Scharfblick, ein Materialumwälzer mit grenzenlosem Interesse. Das hat die deutschsprachige Literatur selten gesehen. Es wird spannend, was er in den nächsten 12 Monaten an Fundstücken in seine irisierenden Gedichte packt. Ihm ist nichts Menschliches fremd und alles Fremde menschlich. Klar ist, dass er dabei auch die Grenzen dessen verschieben muss, was heute unter literarischer Sprache verstanden werden kann: Denn dazu gehören notwendig auch Bilder, soziale Medien, Videos und Podcasts.“ Die Jury: Mara Delius (Die Welt)

Michael Köhlmeier (Schriftsteller)

Raoul Schrott (Schriftsteller und Dichter)

Nicola Steiner (Leiterin Literaturhaus Zürich)

Alexander Wasner (SWR)

Poeta Laureatus – mehr zur Geschichte des "lorbeerbekränzten Dichters"

Die Gedichte und Gespräche mit dem Autor: