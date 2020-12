Was ist Sex? Das fragt Bettina Stangneth in "Sexkultur" und fordert nichts weniger als eine neue sexuelle Aufklärung. Ein philosophisches Buch, das zeigt: die Antwort auf diese Frage ist alles andere als leicht - unser SWR2 Buch der Woche. Der Historiker Andreas Kossert entwirft in "Flucht" das Panorama einer globalen Menschheitserfahrung und zeigt große Geschichte im Kleinen, persönlich und direkt. Mehr Empathie wagen! - und zwar mit Mensch und Natur, das fordert der Arzt und Bestsellerautor Joachim Bauer in seinem neuen Buch "Fühlen, was die Welt fühlt" und in seinem exklusiven Kommentar fürs SWR2 lesenswert Magazin. Warum glückliche Eltern in der Regel auch glückliche Kinder haben, erklärt die Hamburger Autorin Uta Allgaier in ihrem kleinen, aber feinen Erziehungskompass "Wie Kinder stark werden und Eltern entspannt bleiben". Passend dazu wieder schöne Worte, die nachdenklich machen: "Mitmensch" und "Meine Tochter" aus dem "Lexikon der Schönheit" vom Literaturhaus Stuttgart.



Bettina Stangneth - Sexkultur

Rowohlt Verlag, 288 Seiten, 22 Euro

ISBN: 978-3-498-00145-2

Gespräch mit der Autorin



Andreas Kossert - Flucht - Eine Menschheitsgeschichte

Siedler Verlag, 432 Seiten, 25 Euro

ISBN: 978-3827500915

Rezension von Holger Heimann



Joachim Bauer - Empathie - Fühlen, was die Welt fühlt

Blessing Verlag, 208 Seiten, 22 Euro

ISBN: 978-3-89667-690-0

Kommentar des Autors



Lexikon der Schönheit

Mitmensch und Meine Tochter

von Ulrike Draesner und Patricia Falkenburg

(Literaturhaus Stuttgart)



Uta Allgaier - Wie Kinder stark werden und Eltern entspannt bleiben

Ellert&Richter Verlag, 224 Seiten, 14,95 Euro

ISBN: 978-3831907779

Gespräch mit der Autorin mehr...