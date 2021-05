Der Archivar Isidor Louis – Forschungsbeauftragter im Zentralinstitut der Archive, Abteilung Mythen und Sagen – soll dem immer populärer werdenden Glauben an eine geheimnisvolle Parallelwelt mit seinen Forschungen den Boden entziehen. Aber Isidor Louis beginnt selbst an die andere Welt der „Geheimnisvollen Städte“ zu glauben.

Das ganze Universum der berühmten Comic-Serie „Die geheimnisvollen Städte“ sind Thema in dem Band „Der Archivar“. Und die ganzseitigen architektonischen Fantasie-Landschaften machen klar, worum es dem Autoren-Duo François Schuiten und Benoît Peeters in ihrer Serie geht: Sie wollen unserer Moderne einen Spiegel vorhalten, ohne den Traum von der Moderne aufzugeben. mehr...