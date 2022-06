Der schwarze Kaiser

Der Pfingstsonntag ist der Tag, an dem die Jünger Jesu vom Heiligen Geist erhellt wurden. So steht es in der Apostelgeschichte in der Bibel. Traditionell wird in protestantischen Kirchengemeinden rund um Pfingsten die Konfirmation gefeiert. Rainer Maria Rilke hat im Mai 1903 in Paris am Pfingstsonntag Konfirmandinnen und Konfirmanden bei ihrer Feier beobachtet und sich davon zu einem Gedicht inspirieren lassen. Auch wenn Rilkes Werk zeitlebens von religiösen Themen durchzogen wurde, so hinterfragte er diese stets. Er fühlte sich einem nahen und schwer fassbaren Gott verbunden - aber der Glaubenswelt des Christentums gegenüber war er skeptisch. Dies zeigt sich auch in seinem Gedicht „Die Konfirmanden“. mehr...