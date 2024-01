Wilhelm Genazino: Außer uns spricht niemand über uns

"Es geht um den alltäglichen Irrsinn und die Ausweglosigkeiten einer Mann-Frau-Beziehung, die jenseits aller Gefühle, aber dafür mit einem umso klinischeren Blick dargestellt werden. In gewisser Weise löst Genazino in seinem bizarren und imponierenden Alterswerk das ein, was er in seinen Anfangsjahren in der Zeitschrift pardon um 1970 begonnen hat: er führt den satirischen Ansatz melancholisch über in ein Gesamtkunstwerk." (Helmut Böttiger)

Außer uns spricht niemand über uns Autor: Wilhelm Genazino Verlag: Hanser Verlag ISBN: ISBN: 978-3-446-25273-8 Wilhelm Genazino, 1943 in Mannheim geboren, lebt in Frankfurt. Sein Werk wurde vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Georg-Büchner-Preis und dem Kleist-Preis. Bei Hanser erschienen zuletzt Mittelmäßiges Heimweh (Roman, 2007), Das Glück in glücksfernen Zeiten (Roman, 2009), Abschaffel (Roman-Trilogie, 2011), Wenn wir Tiere wären (Roman, 2011), Die Liebe zur Einfalt (Neuausgabe, 2012), Idyllen in der Halbnatur (2012), Aus der Ferne und Auf der Kippe (Texte zu Postkarten und Fotos, 2012), Tarzan am Main (Spaziergänge in der Mitte Deutschlands, 2013), Leise singende Frauen (Roman, 2014), Bei Regen im Saal (Roman, 2014) und Außer uns spricht niemand über uns (Roman, 2016).