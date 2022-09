Norbert Gstrein: Vier Tage, drei Nächte

Was ist es, das uns immer „Zur See“ zieht, auch wenn diese dem Menschen gefährlich werden kann? In Dörte Hansens aktuellem Roman geht es um die alteingesessene Insel-Familie Sander und die Veränderungen, die sie erlebt: Wir erfahren, dass der älteste Sohn nur noch auf der Fähre die Leinen losmacht, obwohl er mal Kapitän war, dass seine Schwester krank wird vor Heimweh, wenn sie die Insel verlässt und dass der Vater lieber allein auf einer Vogelwarte ausharrt, als bei seiner Familie zu sein. Die Geschichten und Erinnerungen, die Dörte Hansens Figuren verbinden, erzählt sie in ihrem ganz eigenen Stil: präzise beobachtet, in klaren Bildern und in Sätzen von eindringlicher Schönheit. mehr...