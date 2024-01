Der diesjährige Peter-Huchel-Preis für deutschsprachige Lyrik geht an die 1973 in Schwandorf geborene und in Leipzig lebende Lyrikerin Anja Utler. Die Jury würdigte in ihrer Sitzung am 19. und 20. Januar 2024 den in der Edition Korrespondenzen erschienenen Band „Es beginnt. Trauerrefrain“ als herausragende Neuerscheinung des Jahres 2023.