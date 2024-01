In Nackenheim hat sich Carl Zuckmayer mit seinem „Fröhlichen Weinberg“ keine Freunde gemacht, ähnlich wie es Thomas Mann mit den „Buddenbrocks“ in Lübeck ergangen war. Thomas Mann habe deshalb irgendwann beruhigend zu Zuckmayer gesagt: „Erst werfen sie dich raus, und später machen sie dich zum Ehrenbürger“. So verfolgt die Schau im alten Haus in Nackenheim die Lebensgeschichten der jüdischen Familie, von den Fronterlebnissen der Söhne im ersten Weltkrieg bis zur Flucht in die USA, die Schweiz bzw. die Türkei. Auf dem Bild: Museum in Nackenheim mit der neuen Dauerausstellung über die Familie Zuckmayer.

Bild in Detailansicht öffnen