Ein Gewitter auf der Rennbahn, ein Blitzschlag, und im Leben der beiden Freunde Wenzel und Killer ist nichts mehr, wie es vorher war. Killer, den der Blitz getroffen, hat, gibt von einem auf den anderen Tag seine lukrative Stelle als PR-Chef und sein Apartment in der Innenstadt auf und zieht wieder in den heruntergekommenen Wohnblock am Stadtrand, in dem er Tür an Tür mit Wenzel aufgewachsen ist. Wenzel kann es nicht fassen und hat doch noch ganz andere Probleme. Eine geheimnisvolle Frau im goldenen Kleid kreuzt ständig seinen Weg, sie hat ein Buch seines Lieblingsschriftstellers Drifter dabei, das es eigentlich gar nicht gibt, und einen riesigen Hund, der tanzen kann. Als sie schließlich auch noch den Wohnblock seiner Kindheit in Beschlag nimmt, gerät Wenzels Welt völlig aus den Fugen.