Jan Boelen wird neuer Rektor der HfG Karlsruhe

Jan Boelen studierte Produktdesign in Limburg (Belgien) und war seit 2001 unter anderem Artistic Director des Z33 House for Contemporary Art in Hasselt, Belgien, und seit 2010 Head of Master Department Social Design an der Design Academy Eindhoven/Niederlande. Seit 2016 ist er Artistic Director des Atelier LUMA im französischen Arles. Er ist Dozent an niederländischen und belgischen Kunsthochschulen.