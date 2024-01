Anfänge der Selbstinszenierung: „Schein oder Sein“ in Baden-Baden

In der Ausstellung sind alte Bühnenbilder ausgestellt, in illuminierten Guckkästen und als Aquarelle – oder auch als begehbare Theaterbühne. Interessant sind die Zeichnungen und Modelle der ersten Bürgertheater. Indem sich die Logen gegenüberliegen, imitieren sie noch immer die alten Hoftheater, so die Kuratorin der Ausstellung, Irene Haberland: „Man schaut viel lieber auf die gegenüberliegende Loge und das, was sich dort abspielt, als auf das Bühnengeschehen.“Auf dem Bild: Honoré Daumier (1808–1879), „Monsieur Colimard, wenn Sie nicht aufhören, die Tänzerinnen in so unverschäm­ter Art zu beäugen, gehen wir vor Schluss des Stückes nach Hause“,1864, Lithografie.

