Große Brüste, kleiner Kopf: Niki de Saint Phalles Nanas hinterfragen das Frauenbild

Albernheit und Peinlichkeit in der Kunst sind Thema der Ausstellung „Ernsthaft?“ in der Bundeskunsthalle Bonn. „Eine leichte humoristische Verstörung kann in verstörenden Zeiten durchaus ein gutes Gegengift sein“, sagt Kurator der Ausstellung Jörg Heisler. So sei zum Beispiel der Dadaismus als Reaktion auf die Schrecken des Ersten Weltkriegs entstanden. mehr...