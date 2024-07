Stellenabbau im großen Stil bei ZF ++Insolvenzverwalter Metoja - Vermittler mit Herz und klarer Kante ++ Brief der Woche an den Bundeskanzler Olaf Scholz ++ Tipps vom Arbeitsrechtler: Was tun bei zu vielen Minusstunden?

Verschärfter Sparkurs bei ZF: Fast jede vierte Stelle soll wegfallen

Der Automobilzulieferer ZF aus Friedrichshafen gehört zu den ganz Großen: hinter Bosch und dem chinesischen Unternehmen Denzo ist ZF die Nummer drei auf dem Weltmarkt. Die Geschäfte laufen jedoch schon länger nicht mehr so, wie sie sollen: firmenintern ist von einem „Teufelskreis“ aus Absatzproblemen bei E-Autos, wachsender Konkurrenz aus China und sinkenden Abrufzahlen die Rede. Das Unternehmen ist hoch verschuldet. Am Freitag hat ZF angekündigt, in den nächsten vier Jahren bis zu 14.000 Stellen abzubauen - das entspricht ungefähr einem Viertel der Belegschaft in Deutschland. Dazu O-Töne aus Friedrichshafen von Mitarbeitern und Betriebsrat und Interview mit FN-Reporter Thomas Wagner.

Weitere Themen der Sendung:

Insolvenzverwalter Metoja - Vermittler mit Herz und klarer Kante. Portrait von Raphael Moos.

Was tun bei Minusstunden? Antwort von Arbeitsrechtler Michael Felser.

SWR1 Brief der Woche an den tiefenentspannten Bundeskanzler Olaf Scholz

Bundeskanzler Olaf Scholz ist irgendwie schon ein Phänomen: egal, wie tief seine Partei im Umfragekeller steckt und auch egal, wie niedrig seine Umfragewerte gerade sind, er bleibt gelassen und entspannt. Kritiker sagen: arrogant. Kurz vor seinem Sommerurlaub hat er bekannt gegeben, dass er nochmal Kanzler werden will in der nächsten Legislaturperiode. Wie er seine Sommerferien nutzen könnte, um weiterhin so tiefenentspannt zu bleiben - dazu hat sich unsere Autorin ein paar Gedanken gemacht. Glosse von Sabine Geipel.