Roger Vontobel hat 2018 bereits die vielleicht spektakulärste Inszenierung der Nibelungenfestspiele hingelegt – mit 3D-Effekten, etwa schmerzverzerrten Gesichter, die aus dem Dom hervorbrechen. Nun kommt er erneut nach Worms – und findet, dass der Nibelungenstoff aktueller ist denn je.

Thomas Rabsch

Von Helden und Mördern

Oder sollte man besser von Heldinnen und Mörderinnen sprechen? Starregisseur Roger Vontobel stellt bei seiner diesjährigen Inszenierung die Nibelungenfrauen in den Vordergrund. In "Hildensaga. Ein Königinnendrama" schweben sie übers Wasser, das die ganze Bühne vor dem Wormser Dom einnimmt.

Rückkehr nach Worms

Roger Vontobel freut sich auf Worms, auf die Zusammenarbeit mit den Schauspielern, auf die neue Herausforderung und die auf ungewöhnliche Inszenierung. Dass er sein Handwerk beherrscht, hat der Schweizer schon wiederholt bewiesen und ist dafür mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden.

Theater ist sein Leben

Seine Theaterleidenschaft hat er bei einer Reise durch Europa in einem VW Bus entdeckt. Nach Stationen am Schauspielhaus Bochum, in Hamburg, Dresden, Düsseldorf und Frankfurt ist er seit 2019 Schauspieldirektor des Stadttheaters Bern.