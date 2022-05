Ensemble für Wormser Nibelungen-Festspiele 2022 vorgestellt

Am 15. Juli beginnen die Nibelungen-Festspiele. Und die werden in diesem Jahr nicht nur sehr weiblich, sondern auch ziemlich nass.

Dass sich diesmal alles um die weiblichen Mitglieder des Nibelungen-Clans dreht, verrät schon der Titel der diesjährigen Nibelungen-Festspiele "hildensaga. ein königinnendrama".

Nibelungen-Königinnen gebieten den Männern Einhalt

Gemeint sind vor allem Brünhild und Kriemhild, dargestellt von Genjia Rykova und Gina Haller. Sie nehmen in dem Stück von Ferdinand Schmalz das Heft des Handelns in die Hand und gebieten dem Treiben der Männer Einhalt, so schildert es die Festspielleitung. Zwei Königinnen, die sich verbünden, statt sich gegeneinander ausspielen zu lassen. Autor Schmalz fragt in dem Stück unter anderem, ob eine von Frauen gelenkte Welt besser wäre.

Schauspielerinnen von vielen großen Bühnen

In diesem Jahr seien besonders viele Frauen von den großen und wichtigen Bühnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz der Einladung nach Worms gefolgt, sagt der Künstlerische Leiter, Thomas Laue. Dies zeige, dass die Nibelungen-Festspiele mittlerweile einen hohen Stellenwert in der deutschsprachigen Theaterlandschaft genießen. "Ich freue mich auf eines der spielstärksten Ensembles, das wir je hatten", so Laue.

Akteure müssen Tauchkurs machen

Und nicht nur der Fokus auf die Frauen soll die diesjährigen Nibelungen-Festspiele zu einem besonderen Erlebnis machen - es wird auch ganz schön nass. Für das Stück unter der Regie von Roger Vontobel plant die Festspielleitung eine Wasserwelt als Bühnenbild.

"Dafür werden einige Akteure einen Tauchkurs absolvieren müssen", kündigte Vontobel an. Sie können dann beispielsweise hinter den Kulissen durch eine Schleuse ins Wasser gehen und tauchen dann unvermittelt mitten in der Wasserwelt auf und greifen in das Stück ein.

Bei den Nibelungen-Festspielen 2022 wird der Platz vor dem Wormser Dom zur Wasserwelt. Nibelungen-Festspiele Worms GmbH

"Erschreckende Aktualität" durch den Krieg in der Ukraine

Die Nibelungen-Festspiele in Worms bekommen durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine eine erschreckende Aktualität. "Der ganze Konflikt, den wir weltpolitisch erleben, spielt hier rein", sagte Intendant Nico Hofmann.

Wenn etwa der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj als patriotischer Held beschrieben werde, greife vieles von dem Nibelungen-Mythos auf die Realität über, sagte Autor Ferdinand Schmalz. In seinem Stück gehe es auch um Machtgeflechte und Loyalitäten.

Hoffen auf voll besetzte Tribüne

Die Nibelungen-Festspiele in Worms finden in diesem Jahr in den letzten beiden Juli-Wochen statt: vom 15. bis zum 31. Juli. Die Organisatoren rechnen diesmal mit weniger Corona-Beschränkungen als im Vorjahr und hoffen auf eine volle Tribüne mit rund 1.400 besetzten Plätzen pro Abend.

Die Festspiele in Worms erzählen seit 2002 das Heldenepos um Drachentöter Siegfried und Hunnenkönig Etzel in immer neuen Variationen.