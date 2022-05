Proben für Nibelungen-Festspiele haben begonnen

In Worms haben die Proben zu den diesjährigen Nibelungen-Festspielen begonnen. Mitte Juli wird das Stück "Hildensaga - ein Königinnendrama" aufgeführt.

Bereits Anfang Mai wurde das Ensemble rund um Regisseur Roger Vontobel vorgestellt. In diesem Jahr stehen vor allem die Frauen im Mittelpunkt.

Autor Ferdinand Schmalz erzählt in diesem Jahr die Nibelungensage aus Sicht der Königinnen. Hauptpersonen sind Kriemhild und Brünhild, gespielt von Gina Haller und Genija Rykuva.

Sie nehmen in dem Stück das Heft des Handelns in die Hand und gebieten dem Treiben der Männer Einhalt, so heißt es von Seiten der Festspielleitung. Zwei Königinnen, die sich verbünden, statt sich gegeneinander ausspielen zu lassen. Autor Schmalz fragt in dem Stück unter anderem, ob eine von Frauen gelenkte Welt besser wäre.

Spektakuläres Bühnebild

Spektakulär ist in diesem Jahr das Bühnenbild, denn vor dem Wormser Dom wird es eine große Wasserfläche geben, was für die Schauspieler eine besondere Herausforderung bedeutet: Einige von ihnen müssen für die Aufführung einen Tauchkurs absolvieren, so Regisseur Vontobel. Nach Angaben des Bühnenbildners Palle Steen Christensen soll sich die Wasserfläche während des Stücks durch Licht- und Videoeffekte ständig verändern.

Bei den Nibelungen-Festspielen 2022 wird der Platz vor dem Wormser Dom zur Wasserwelt. Nibelungen-Festspiele Worms GmbH

Mario Adorf zum Jubiläum wieder dabei

Die Nibelungen-Festspiele haben in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum: 2002 feierten sie die erste Premiere, die Hauptrolle als Hagen hatte damals Mario Adorf inne. Er wird in diesem Sommer in Form einer Videoeinspielung ebenfalls wieder mit dabei sein.

Hier gibt es Tickets für die Nibelungen-Festspiele 2022

Die Nibelungen-Festspiele finden in diesem Jahr vom 15. bis zum 31. Juli auf der Nordseite des Wormser Doms statt, spielfrei ist der 25. Juli. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 20:30 Uhr, Einlass ist ab 20 Uhr.

Die Tickets können online, per Telefon oder bei allen angeschlossenen Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen erworben werden. Sie kosten zwischen 29 und 139 Euro.

Im vergangenen Jahr waren wegen Corona jeweils nur 700 Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen, in diesem Jahr sollen es wieder 1.400 sein.