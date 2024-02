Keine Zutat löst mehr Diskussionen aus, als die Ananas auf der Pizza. In Deutschland gehen die Meinungen weit auseinander. Für Italiener steht die Pizza Hawaii bekanntlich komplett außer Frage.

Doch in Neapel hat ein Pizza-Bäcker die Pizza mit Ananas auf die Speisekarte gesetzt – allerdings ohne Schinken. Dafür bekommt er eine Menge Kritik. Wir haben Francesco Ialazzo aus Ingelheim nach seiner Meinung zu Pizza mit Ananas gefragt. Schon mit acht Jahren stand er am Pizza-Ofen seines Opas, sein Handwerk hat er in Neapel gelernt. Und seit 2021 ist er der durchgehend amtierende Pizza-Weltmeister.

SWR1: Pizza mit Ananas, geht das, oder spuckt Ihr Pizza-Ofen die quasi von selbst wieder aus?

Francesco Ialazzo: Also in Italien wird die Pizza mit Ananas in dem Sinne nicht verkauft. Dieser Pizzabäcker hat es jetzt ohne Tomatensoße gemacht und wir gehen dann in Richtung Pizza-Dessert. Der Fehler des Erfinders der Pizza mit Ananas ist, dass er die Pizza Margherita genommen hat, praktisch mit Mozzarella und Tomatensoße. Und dann hat er auf diese Pizza noch Schinken und Ananas gemacht. Deswegen war das jahrelang ein Tabu für Italien.

SWR1: Und das bleibt so?

Ialazzo: Das bleibt so, ja.

SWR1: Also haben die Neapolitaner das gar nicht so richtig nachvollziehen können, vielleicht haben sie es auch noch gar nicht probiert.

Ialazzo: Die haben es noch nicht alle probiert. Aber ich denke, wenn sie es probieren, haben sie immer eine Meinung dazu, ob es schmeckt oder nicht schmeckt.

SWR1: Es gibt auf Pizzen gerne mal auch andere kuriose Zutaten, zum Beispiel Würstchen, Pommes, Ei oder Bolognese. Was sagen Sie dazu? Ist das so wie in anderen Lebenslagen, erlaubt ist, was gefällt, oder finden Sie das gruselig?

Ialazzo: In Italien verkaufen sie Pizza mit Würstchen und Pommes zum Beispiel, aber auch ohne Tomatensoße. Es gibt ja diesen Unterschied. Die Tradition ist, Pizza mit Tomatensoße und Mozzarella. Alles andere heißt Pizza Bianca ohne Tomatensoße, und bei dieser Pizza variieren sie die ganzen Zutaten.

SWR1: Und finden Sie das als Pizzaweltmeister in Ordnung?

Ialazzo: Für jeden Geschmack ist das nicht. Also für mich bleibt die Pizza mit Ananas tabu.

SWR1: Bei Ihnen gibt es ja auch die ganz echte Pizza Napoletana. Was macht die aus, was ist da alles drauf?

Ialazzo: Da ist Tomatensoße drin, bestehend aus San Marzano Tomaten aus Kampanien, Büffelmozzarella oder Mozarella Fior di latte und Basilikum – Produkte aus Neapel.

Das Gespräch führte SWR1 Moderator Hanns Lohmann.