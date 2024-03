Das neue Album von Dire Straits-Gitarrist Mark Knopfler erscheint am 12. April und trägt den Titel "One Deep River". Dieser tiefe Fluss spielt nicht nur auf dem Album eine zentrale Rolle – sondern auch bei einer digitalen Fan-Aktion.

Der Fluss Tyne fließt durch die englische Stadt Newcastle, die Heimat von Mark Knopfler. Sowohl Fluss als auch die Tyne Bridge sehen wir auf dem Plattencover zum neuen Album, ganz schön romantisch im Sonnenuntergangslicht.

Und weil der Gitarrist ein sehr kreativer Typ ist – das haben Musiker oft so an sich – gibt es passend zum neuen Album auch eine etwas unkonventionelle Werbeaktion für die Fans.

Mark Knopfler ist nicht nur ein talentierter Gitarrist, sondern auch ein kreativer Kopf. Bei der Werbeaktion für sein Album "One Deep River" können Fans romantische Botschaften auf digitale Liebesschlösser schreiben und an die Tyne-Brücke in Newcastle hängen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Jens Niering | Jens Niering

Sie kennen sicherlich den Brauch, zu dem man bei Verbundenheit zu einem anderen Menschen ein Vorhängeschloss an eine Brücke hängt und den Schlüssel dann ins Wasser wirft. Das können wir – ganz digital – auch auf der Website zum Album "One Deep River" machen.

So hängen Sie Ihr Schloss an die Tyne-Brücke

Auf der Webseite von Mark Knopfler können Sie digitale Schlösser an die Brücke über den Fluss Tyne hängen. Zusätzlich gibt es exklusive Inhalte zu den Aufnahmen des neuen Albums "One Deep River", das am 12. April erscheint. Mark Knopfler / Screenshot: SWR

Es kostet nichts und geht ganz einfach auf onedeepriver.markknopfler.com. Auf der Webseite sind bereits ganz viele bunte Schlösser zu sehen, die an der Brücke über den Tyne hängen. Und wir können uns auch einfach eine Stelle aussuchen, eine nette Botschaft darauf schreiben, uns noch eine Form und eine Farbe aussuchen und dann hängt unser Liebesschloss auch digital an der Tyne Bridge. SWR1 Redakteur Patrick Schütz findet die Idee so toll, dass er auch direkt ein goldenes SWR1 Schloss an die Brücke gehängt hat.

The official One Deep River lock bridge has launched.

Exklusive Einblicke in die Aufnahmen von "One Deep River"

Ist das Schloss fertig, lässt sich das Bild herunterladen oder über soziale Netzwerke teilen. Für Fans, die ihr Schloss aufgehängt haben, gibt es außerdem exklusive Inhalte zu sehen. Zum Beispiel Bilder von den Studioaufnahmen des Albums. Zu sehen sind neben Mark Knopfler, auch die irische Harfenspielerin Seána Davey, eine 1954 Fender Stratocaster Gitarre, ein Drumcomputer und mehr...

Wöchentlich sollen für die Fans neue spannende Inhalte freigeschaltet werden, dazu gehören etwa Song-Teaser und ein paar Lyrics. Da wächst die Vorfreude auf das Album!

Am 12. April erscheint das neue Album "One Deep River" von Mark Knopfler. Vorab bewirbt der Musiker das Album mit einer digitalen Aktion, bei der Fans Zugriff auf exklusive Inhalte wie Fotos und Lyrics der noch unveröffentlichten Songs erhalten können. British Grove One Deep River Label: British Grove Titelliste: Two Pairs Of Hands Ahead Of The Game Smart Money Scavengers Yard Black Tie Job Tunnel 13 Janine Watch Me Gone Sweeter Than The Rain Before My Train Comes This One's Not Going To End Well One Deep River

So klingt die Single "Ahead Of The Game"

Eine erste Single von "One Deep River" hatte Knopfler bereits im Januar überraschend veröffentlicht. Was der Song "Ahead Of The Game" über das Album verrät, erzählt SWR1 Musikredakteurin Katharina Heinius hier.