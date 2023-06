Ulrich Müller von der Deutschen Kleiderstiftung will 30.000 Kleidungsstücke in das Flutgebiet in der Ukraine transportieren. Was am meisten gebraucht wird, erzählt er im SWR1 Interview.

Vor einer Woche erreichten uns die Bilder des zerstörten Kachowka-Staudamms in der Ukraine. Wassermassen überfluteten Städte und Felder, zehntausende Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Seitdem sind immer wieder Helferinnen und Helfer aus Deutschland in das Gebiet gefahren. Nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms und den verheerenden Folgen durch die Flut sind die Menschen verzweifelt. In Cherson sind die Straßen überflutet. dpa Bildfunk picture alliance / AA | Narciso Contreras Die Deutsche Kleiderstiftung organisiert Transporte von Kleiderspenden in die Ukraine. Im SWR1 Interview berichtet Ulrich Müller, geschäftsführender Vorstand der Deutschen Kleiderstiftung, was wegen der Überschwemmungen derzeit am meisten gebraucht wird und wie er es schafft, die Kleidungsstücke in das Flutgebiet zu bringen. Sie möchten ebenfalls etwas spenden? Hier geht es zur Deutschen Kleiderstiftung für alle, die mithelfen wollen. Das Gespräch führte SWR1 Moderator Michael Lueg.