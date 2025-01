per Mail teilen

Der Song “One Night In Bangkok” hat es vor 40 Jahren bei uns auf Platz 1 der Charts geschafft. Ein Musical-Song, geschrieben von den beiden ABBA-Männern Benny und Björn.

"One Night in Bangkok" kommt von den ABBA-Jungs

Benny und Björn von ABBA haben die Musik zum Musical "Chess" geschrieben. Als Interpret von "One Night In Bangkok" steht der Name des Sängers Murray Head auf dem Plattencover.

Der ist Brite 1985 für viele aus dem Nichts gekommen – Musical Fans kannten ihn zum Teil, weil er Anfang der 70er-Jahre im Musical "Jesus Christ Superstar" von Andrew Lloyd Webber den Jesus-Verräter "Judas" gespielt hat. Er hat aber auch damals schon Pop-Musik gemacht – aber quasi ohne Erfolg.

SWR1 Musikredakteur Dave Jörg hat Benny Andersson und Björn Ulvaeus von ABBA in Nürnberg zum Interview getroffen. SWR Dave Jörg

"One Night In Bangkok" von Murray Head und das Geheimnis des Songs

Sein größter Pop-Musik-Erfolg sollte tatsächlich der Song "One Night In Bangkok" werden. Dabei ist Murray Head selbst gar nicht in dem ganzen Song zu hören. Vor allem nicht in dem bekanntesten Teil, dem Refrain.

Der Refrain in "One Night in Bangkok" kommt von einem Schweden

Der wird von einem schwedischen Sänger namens Anders Glenmark gesungen. Der hat in den 80er-Jahren viel mit Benny und Björn von ABBA zusammengearbeitet. Warum gerade er jetzt den Refrain singt und nicht Murray Head? Die Erklärung ist ganz einfach:

Murray Head hat es nicht hinbekommen, in der Stimmlage sauber zu singen. Auch im Musikvideo zum Song singt Murray Head den Refrain des Songs nicht selbst.

Murray Head - One Night In Bangkok "From CHESS"

Den Rap-Teil im Song übernimmt Murray Head aber wieder selbst. Viel Ruhm hat er auch bekommen, weil er im Londoner West End im Musical "Chess" die Hauptrolle des amerikanischen Schach-Meisters auf der Bühne spielte.

Der Song "One Night In Bangkok" ist sozusagen das Aushängeschild für seine Figur im Stück.