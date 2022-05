Die schwedischen "Super Trouper" ABBA werden meistens in einem Atemzug mit den 70ern genannt, doch auch in den 80ern haben sie große Spuren hinterlassen und großartige Musik gemacht.

Björn, Benny, Agnetha und Frida machen trotz ihrer Scheidungen als Gruppe weiter und nehmen mit "The Winner Takes It All" oder "The Day Before You Came" reife und berührende Songs über Trennung und Beziehungsschmerz auf.

Benny und Björn von ABBA zu Gast im Podcast

Im Podcast kommen dazu auch Benny und Björn selbst zu Wort. Das Musikteam Bernd Rosinus und Dave Jörg sprechen über ABBA in den 80ern und was für die Mitglieder danach kam.

SWR Dave Jörg

Comeback 2021 – ABBA zurück an der Spitze

Nach vielen Jahren der Pause meldeten ABBA sich im November 2021 mit ihrem neuen Album "Voyage" zurück. Die ABBA-Fans honorierten das Comeback der Kultgruppe vor allem mit sehr hohen Verkaufszahlen. Das achte Album der Band kletterte in Deutschland, Norwegen, Österreich, Schweden, Großbritannien und den Vereinigten Staaten von Amerika auf Platz 1 der Albumcharts und wurde vielfach mit Gold und Platin ausgezeichnet.

