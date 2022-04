Die 80er sind genial! Durch aufwändige Musikvideos wurden Megastars wie Madonna und Michael Jackson oder Rockbands wie Bon Jovi erst so gigantisch wie wir sie kennen. Aus der britischen New Wave wird bei uns die Neue Deutsche Welle. Bands wie Spandau Ballet oder Duran Duran, Depeche Mode und die Eurythmics krempeln die Musikszene komplett um – auch mit Hilfe des Synthietrends. Die elektronische Dance-Musik erobert die Discos und prägt die Club-Kultur bis heute.



Bernd Rosinus und Dave Jörg sind absolute Musiknerds und in den 80ern aufgewachsen. Für jede Folge greifen sie sich ein Thema raus: Mit NDW-Star „Markus“ sprechen Sie zum Beispiel über seine Film-Liebe zu Nena, sie fachsimpeln mit dem früheren „Formel Eins“-Moderator Peter Illmann über die Musikvideo-Revolution oder sie widmen sich schrägen One-Hit-Wondern: So fragen sie zum Beispiel das Duo "Bruce & Bongo" wie geil sie ihren Hit "Geil" von 1986 heute noch finden. mehr...