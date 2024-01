per Mail teilen

In den frühen 80erJahren rollt die Neue Deutsche Welle (kurz NDW) durchs Land. Mehr oder weniger freche Songs mit deutschen Texten schaffen es ganz nach oben in die Charts.

Hubert Kah sieht den "Sternenhimmel", Extrabreit schreien "Hurra, hurra, die Schule brennt" oder Geier Sturzflug wollen das "Bruttosozialprodukt" steigern. Doch nicht überall, wo NDW draufsteht, ist auch NDW drin. Bernd Rosinus und Dave Jörg diskutieren darüber und holen Perlen der Neuen Deutschen Welle heraus.

Anmerkung zum Krieg in der Ukraine

Diese Podcast-Folge wurde lange vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges produziert. Wir haben uns bewusst entschieden, das Segment zum Song "Besuchen Sie Europa" nicht nachträglich herauszuschneiden. Gerade dieses Stück dokumentiert, wie in den 80ern selbst in Zeiten größter Spannungen zwischen Ost und West in der Künstlerszene mit dem Thema Kriegsgefahr humorvoll und auch subversiv umgegangen worden ist. Diese zeitgeschichtliche Einordnung ist wichtig, und daher haben wir sie nicht entfernt.

Ideen? Fragen? Verbesserungsvorschläge? Haben Sie Anregungen für neue Folgen? Haben Sie Fragen zu unserem Podcast oder auch Verbesserungsvorschläge? Wir helfen gerne weiter! Melden Sie sich einfach bei uns! Sie erreichen die Redaktion per E-Mail unter die80er@swr1.de.

Links zum Podcast