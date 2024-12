Jugend24: funk stiehlt SWR1 RP die Show

Bei SWR1 RP reden wir nicht nur über die jungen Leute, wir lassen sie selbst zu Wort kommen – mit einer ungewöhnlichen Aktion: funk stiehlt uns die Show!

Bildung, Krieg, Zuwanderung und Klima sind Themen, die Jugendliche und junge Menschen in Rheinland-Pfalz umtreiben. Das zeigt eine Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des SWR. Damit nicht nur über, sondern auch mit der Jugend gesprochen wird, holen wir uns Verstärkung ins Team.

funk stiehlt SWR1 RP die Show

Magdalena von funk übernimmt unser Mikrofon von 13 bis 16 Uhr. An der Seite von Michael Lueg bringt Magda ihre Sicht der Dinge ein und will mit euch ins Gespräch kommen. Was unterscheidet die Generationen, was eint sie? Es geht um Jugendsünden, Musik, Podcasts und alles, was Magda bzw. Euch (die Hörer) umtreibt.

Was ist funk?

funk ist das Content-Netzwerk von ARD und ZDF. Die funk-Formate aus den Bereichen Information, Orientierung und Unterhaltung sind auf YouTube, Instagram, Snapchat und TikTok sowie auf funk.net zu finden. Mit diesen Inhalten will funk Menschen im Alter von 14 und 29 Jahren erreichen. Dafür arbeitet funk mit Creatorinnen und Creatorn sowie Produzentinnen und Produzenten zusammen. In der funk-Zentrale in Mainz werden strategische Entscheidungen getroffen, das Angebotsportfolio entwickelt und die Formate zusammen mit den Partnerinnen und Partnern optimiert.

Magdalena Stefely stellt sich vor

Für mich ist der beste Ort zum Radio hören...

... früh morgens im Bett zum Aufwachen.

Ich wollte zu funk, weil...

... ich Content für junge Menschen machen wollte.

Die wichtigen Dinge außerhalb von Funk...

... naja, obvious Dinge wie Familie, Freunde und viel Neues erleben.

Mein Tipp gegen schlechte Laune...

... Kakao.

Ich kann nicht verzichten auf...

... Fernreisen. Auch, wenn schlecht für die Umwelt.

Wenn ich meinen Kühlschrank öffne, sehe ich...

...drei offene Ketchup-Flaschen, Augen-Kühlpads (???) und verschimmeltes Gemüse – klassisch WG-Kühlschrank halt.