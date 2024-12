Wie Jugendliche im Donnersbergkreis von Armut betroffen sind

Kinder und Jugendliche, die sich keine neuen Schuhe leisten können, nicht in Urlaub fahren und auch kein Weihnachtsgeschenk bekommen. Für viele junge Menschen ist das auch in Deutschland Realität. Im Donnersbergkreis wollen Ehrenamtliche helfen.

Langsam füllt sich der alte Ratssaal in Kirchheimbolanden im Donnersbergkreis. Auf den Stühlen in dem holzvertäfelten Saal sitzen junge Mädchen und Jungs. Aber auch viele Mütter mit ihren Kleinkindern auf dem Schoß. Sie alle sind hier, um Gutscheine abzuholen. Gutscheine für Lebensmittel, Kleidung oder Schuhe. Wie schwierig die finanzielle Situation ist, darüber will hier aber niemand wirklich offen sprechen.

Finanziell schwierige Situation für Familien im Donnersbergkreis

Hunderte Familien im Donnersbergkreis sind von Armut betroffen. Und mit ihnen viele Kinder und Jugendliche, erklärt Jamill Sabbagh. Er ist Vorsitzender der "Donnersberger Initiative für Menschen in Not" und hat die Gutschein-Aktion mitorganisiert. "Viele Menschen in Deutschland denken, dass es kein Problem sein sollte, 50€ für neue Schuhe auszugeben. Aber diese Leute müssen dafür an Essen und Trinken sparen." Deshalb seien diese Gutscheine auch so wichtig.

Vor allem die steigenden Lebensmittelpreise würden vielen momentan zu schaffen machen. Die Dunkelziffer von armutsgefährdeten Jugendlichen und ihren Familien sei hoch. Denn statt Hilfe zu suchen, schämen sich viele für ihre Situation, sagt Jamill Sabbagh.

Gutschein-Aktion im Donnersbergkreis für Kinder und Jugendliche

Jetzt in der Vorweihnachtszeit besuchen die Ehrenamtlichen der Donnersberger Initiative viele Familien. Für Kinder und Jugendliche gibt es jeweils einen Gutschein im Wert von 40€, mit dem sie sich dann neue Sachen zum Anziehen leisten können.

Armut kommt manchmal auch unerwartet

Im alten Ratssaal in Kirchheimbolanden warten auch zwei Jugendliche mit ihrer Mutter auf die Gutscheine. Die Frau ist seit einer Trennung alleinerziehend und arbeitet Vollzeit. Finanziell ist es trotzdem schwierig für die Familie. Besonders jetzt kurz vor Weihnachten freuen sie sich über die Gutscheine. "Das hilft ganz gut, dass man überhaupt was unterm Baum hat für die Kinder", sagt die Mutter. Die Jugendlichen wollen lieber nichts zu den Gutscheinen sagen.

Eine andere Frau ist mit ihren fünf Kindern gekommen, um Gutscheine abzuholen. Ihr Mann ist vor kurzem verstorben. Jetzt ist sie dankbar, dass sie hier unbürokratisch ein wenig Hilfe bekommt.

Armutsgefährdung Wer weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung hat, gilt als armutsgefährdet. Das sind für eine alleinstehende Person in Deutschland im Jahr 2023 rund 1.310 Euro im Monat (Armutsgefährdungsschwelle ).

Freude und Unverständnis bei Helfer aus dem Donnersbergkreis

Jamill Sabbagh unterstützt viele Kinder und Jugendliche mit ihren Familien. Einerseits freut er sich, dass er mit den Gutscheinen ein wenig helfen kann. "Und auf der anderen Seite bin ich traurig, weil ich mich immer wieder frage, warum in einem reichen Land wie Deutschland so etwas sein muss."

Genauso wichtig wie die Gutscheine sei auch das persönliche Gespräch mit den Jugendlichen und ihren Familien, erklärt Sabbagh. In den kommenden Wochen bis Weihnachten wird er weiter mit anderen Ehrenamtlichen die Kinder und Jugendlichen im Donnersbergkreis besuchen. Mit den Gutscheinen sei es vielen dann möglich, meint Sabbagh, ihren ersten neuen Pullover in diesem Jahr zu kaufen.