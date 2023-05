In den letzten Jahren konnte Deutschland beim Eurovision Song Contest nicht sehr viele Punkte sammeln und besetzte eher die hinteren Plätze. Das soll sich in diesem Jahr mit Lord of the Lost ändern.

Die Hamburger Metal-Band Lord of the Lost will in diesem Jahr mit ihrem Song "Blood & Glitter" die jahrelange ESC-Flaute von Deutschland beenden. Wird der Band rund um Frontsänger Chris Harms das wohl gelingen oder heißt es am Ende doch wieder nur "Zero Points for Germany"? Was meinen Sie?

Stimmen Sie jetzt ab!

Diese Länder sind im Finale

Da Deutschland zu den sogenannten Big Five-Ländern gehört, ist es automatisch im Finale mit dabei. Zu den Big Five gehören außerdem auch Frankreich, Spanien, Großbritannien und Italien. Auch das Gastgeberland bekommt einen festen Platz im Finale. In diesem Jahr springt Großbritannien zwar als Gastgeber für die Ukraine ein, ein Finalplatz ist der Ukraine aber trotzdem sicher.

In der ersten der beiden Halbfinalshows qualifizierten sich viele skandinavische Länder wie Norwegen mit dem Song "Queen of Kings" von Alessandra, Finnland mit dem Sänger Käärijä und Schweden mit Loreen. Auch Israel konnte sich wieder für das Finale qualifizieren. Zehn weitere Acts werden nach dem zweiten Halbfinale am Freitagabend zusätzlich ins Finale einziehen, sodass insgesamt 37 Acts um den Titel kämpfen.

Übrigens ist in Liverpool dank Lord of the Lost auch Rheinland-Pfalz vertreten. Pi Stoffers, einer der Gitarristen, ist in Speyer geboren und seit 2017 Mitglied der Band.

So stehen die Wetten auf den Sieg

Wie in jedem Jahr wetten auch in diesem wieder viele Fans im Vorfeld auf den Sieger des Grand Prix. Diese Wettquoten sagen statistisch gesehen nichts über die Platzierungen aus. Es ist aber trotzdem spannend zu beobachten, wen die Fans schon jetzt auf dem ersten Platz sehen.

Laut Plattform Eurovision World.com finden die Zuschauer, dass der Song "Tattoo" von Loreen aus Schweden eine hohe Chance hat zu gewinnen. Knapp dahinter steht Käärijä aus Finnland mit dem Lied "Cha Cha Cha". Deutschland hat laut Wettprognose eine Chance auf den Sieg, die bei unter einem Prozent liegt. Im Ranking stehen wir aber immerhin noch auf Platz 15.

Die Meinung der SWR1 Hörer zum Vorentscheid

Wie die SWR1 Hörer zu Lord of the Lost stehen, haben wir Sie bereits zum deutschen Vorentscheid am 3. März 2023 gefragt. Dabei gingen die Meinungen ziemlich auseinander. Während 40 Prozent der Teilnehmer im Song "Blood & Glitter" einen tollen Hit sahen, stand für 30 Prozent fest: Das Grauen hat einen Namen! Ob andere europäische Länder das auch so sehen, erfahren wir bald!