Heute Abend wird feststehen, wer Deutschland im Mai beim Eurovision Songcontest in Liverpool vertritt.

Neun verschiedene Acts treten gegeneinander an, aber nur ein Künstler kann das Ticket nach Liverpool lösen und Deutschland am 13. Mai in Liverpool beim Finale vertreten. Die Mischung der Künstlerinnen und Künstler ist dabei in diesem Jahr sehr bunt gemischt.

Die Acts

Mit die bekanntesten Namen im Teilnehmerfeld sind das Elektropop-Duo Frida Gold und Schlagerstar Ikke Hüftgold. Neben den bekannten Größen aus der deutschen Musiklandschaft sind vor allem auch einige interessante Newcomer beim Vorentscheit mit dabei!

Der ESC ist bunt!

Popsänger TRONG macht schön produzierten, glatten Pop, der sehr fluffig und modern klingt. TRONG kommt aus Bad Kissingen und konnte mit seiner Musik schon bei der vietnamesischen Casting-Show "Vietnam Idol" gewinnen. Auch in seinem Song "Dare To Be Different" feiert TRONG seine vietnamesischen Wurzeln – optisch und akustisch!

Auch Pop-Balladen sind dabei!

Sänger René Miller setzt statt ganz viel bunt eher auf das klassisch schöne große schwarze – einen Flügel. Sein Song "Concrete Heart" ist eine kraftvolle Popballade á la Tom Gregory, Dermot Kennedy und Co.

Etwas ruhiger, verträumter und nicht ganz so urban geht es bei Sängerin Anica Russo zu. "Once Upon a Dream", also "Es war einmal ein Traum..." so heißt ihr Song, der schön schleppend und etwas schwer daherkommt und von einigen Klangflächen aus den Lautsprechern getragen werden muss und dabei etwas an Popstar Lana Del Rey erinnert.

Schicken wir eine Rockband nach Liverpool?

Wenn Liverpool mit den Beatles schon eine der größten Bands aller Zeiten exportiert hat, warum sollen wir nicht eine Rockband zurückschicken? Mit der Band Lonely Spring wird es auf der Bühne beim ESC-Vorentscheid definitiv etwas lauter. Die Pop-Punk-Band feiert mit ihrem Song "Misfit", übersetzt "Außenseiter", das Anderssein und den Protest. Das Genre Pop-Punk feiert in den letzten Jahren ein sehr starkes Revival. Zu den bekanntesten Vertretern des Genres gehören die US-Amerikaner von "Blink182", die ihre größten Erfolge um die Jahrtausendwende hatten.

Auch die Hamburger Band Lord Of The Lost ist nicht zimperlich, wenn es um Lautstärke geht, allerdings hat die Band eine erwähnenswerte Portion Dynamik, optisch und auch akustisch. Es wird laut aber auch ruhig bei ihrem Song "Blood and Glitter", einer Mischung aus Klavierballade und Rammstein, bzw. Marylin Manson Musik. Im Video dazu gibt es hochhackige Schuhe zu sehen, viel schminke, rote Lack- und Lederkleidung und jede Menge Glitzer.

Der deutsche Ed Sheeran?

Wenn man die Augen zumacht, klingt die Stimme von Sänger Will Church der des irischen Megastars schon sehr ähnlich, musikalisch gibt's bei Will Church viele klare und sanfte Klänge und Gesangslinien und vor allem sehr viel Gefühl.

Sängerin Patty Gurdy passt auf jeden Fall in das Reich moderner keltischer Musik. Sie selber spielt die Drehleiher, ein mittelalterliches Instrument, das wir aus dem Folkrock kennen. Mittelalterlich geht's bei Patty aber nicht zu, denn zu den eher folkloristischen Melodien gibt es einen modernen Dancebeat. Ob der die Juroren und Zuschauer überzeugen kann?

