Was haben Bruce Springsteen, Peter Maffay und Lionel Richie gemeinsam? Sie und viele andere große Stars sind 1949 geboren und werden in diesem Jahr 75. Wer kann 2024 noch alles feiern?

Die Musikwelt kann sich in diesem Jahr auf einige Partys zum 75. Geburtstag freuen. Wir haben für Sie die Musiker zusammen gesammelt, die in diesem Jahr schon gefeiert haben oder noch feiern werden. Außerdem haben wir uns gefragt, was die Stars heute eigentlich so treiben und wen man in der nächsten Zeit noch auf der Bühne sehen kann.

Mai 2024

Billy Joel

Am 9. Mai feierte der "Piano Man" Billy Joel seinen 75. Geburtstag. Musikalisch ist er auch wieder richtig aktiv, nach seiner 17-jährigen Pause. Anfang diesen Jahres veröffentlichte er die Single und typische Joel-Piano-Ballade "Turn the Lights Back On". Im August 2024 kommt er sogar nochmal für zwei Konzerte nach Wales. Alle Infos zur Tour finden Sie auf Billy Joels offizieller Homepage.

Yes-Keyboarder Rick Wakeman

Das nächste Geburtstagskind am 18. Mai ist der frühere Yes-Keyboarder Rick Wakeman, der in diesem Jahr für seine finale Solo-Tour noch einmal auf der Bühne steht, allerdings hauptsächlich im Vereinten Königreich. Für seinen großen Tag hat er etwas ganz Besonderes geplant: Er legt mal eine Pause ein. Auf seiner Webseite schreibt er, er würde an dem Tag gerne mal nichts machen, gefolgt von noch mehr nichts.

Status Quo-Sänger Francis Rossi

Auch Francis Rossi, der Sänger und Gitarrist von Status Quo, wird schon 75 in diesem Jahr. Er feiert am 29. Mai. Mit seiner Band kommt er im Juni und Juli für mehrere Konzerte nach Deutschland. Nebenbei hat Rossi mit seinem Bandkollegen Bob Young vor kurzem einen Podcast gestartet, in dem die beiden unter anderem darüber sprechen, wie ihre größten Hits entstanden sind.