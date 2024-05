20 Jahre ist es her, dass Sascha Vollmer und Alec Völkel als "The Boss Hoss" ihren ersten Plattenvertrag bekommen haben. Damit wurde die Musik dann offiziell zu ihrem Beruf.

Inzwischen sind "The Boss Hoss" mit ihrem Mix aus Country-Rock und Popmusik fester Bestandteil der deutschen Poplandschaft. Ganz frisch in diesem Monat haben die beiden ihr zehntes Album "Electric Horseman" rausgebracht.

Ihr 20-jähriges Profimusikjubiläum feiern "The Boss Hoss" mit einer großen Tour, die den treffenden Namen "20 F**king Years" trägt. Am 30.05.24 startet die Tournee der Band, auf der sie unter anderem auch nach Mainz kommen. Vor ihrem Tourstart war Sascha Vollmer alias "Hoss Power" noch zu Gast im SWR1 Interview.

SWR1: Bis zu den Rolling Stones sind es noch 40 Jahre. Ist das ein Ziel für euch?

Sascha Vollmer: Ja, das ist eigentlich ein Ziel. Ich sag immer, wir haben gerade Halbzeit mit unseren 20 Jahren, insofern wäre das Stones-Ziel auch ein Ziel für uns.

SWR1: 20 Jahre sind ja eine krasse Zahl.

Vollmer: Ja, Wahnsinn!

SWR1: Gibt es da so einen persönlichen Höhepunkt oder ein verrücktestes Erlebnis?

Vollmer: Ich erinnere mich, als wir unseren Plattenvertrag unterschrieben haben, am 15. Dezember 2004, das war natürlich ein Megaevent, der erste Major Deal. Dann natürlich, als wir zum Beispiel in Berlin die Columbiahalle voll gemacht haben – zwei Tage hintereinander, 2005. Das war unfassbar!

Und dann unsere "Auslandseinsätze", also zum Beispiel die Tour durch Texas oder die Tour durch Kanada. Das war ein wahnsinns Erlebnis, die Tour durch Australien! Beim vorletzten Gig in Adelaide haben wir in einem alten Kolonialknast gespielt, die Backstage-Räume waren Gefängniszellen und am gleichen Abend mussten wir noch los nach Perth. Alle Bands waren in einem Flieger und wir sind von Adelaide nach Perth geflogen, und das war eine Riesenparty in diesem Flugzeug. Der ganze Flieger hat gesungen, getanzt und das war ein Riesending.

SWR1: Und das zelebrierst du ganz offensichtlich. So als Ehepaar würdet ihr, Alec "Boss Burns" Völkel und Sascha "Hoss Power" Vollmer, jetzt "Porzellan-Hochzeit" feiern. Gibt es denn auch schon mal Stress oder eine Ehekrise?

Vollmer: Also das gibt es wirklich nicht. [...] Hier und da kommt es mal vor, dass wir unterschiedlicher Meinung sind, aber im Sinne von Streitigkeiten gab es das tatsächlich noch nie. Also es ist wirklich eine Traumbeziehung, die ich jedem nur wünschen kann, auch jedem Ehepaar.

"20 F**king Years" – Alec "Boss Burns" Völkel und Sascha "Hoss Power" Vollmer sind zusammen "The Boss Hoss". Seit 20 Jahren sind sie gemeinsam unterwegs und begeistern ihre Fans überall mit einer energiegeladenen Mischung aus Country, Rock und Pop – mit einer riesigen Portion Coolness und natürlich ordentlichem Cowboy-Feeling. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / PIC ONE | Marc Vorwerk

SWR1: Im Sommer bei der Open Air-Tour seid ihr auch in Mainz auf der Zitadelle "The Boss Hoss" in Concert. Jetzt hab ich euch bislang noch nie gesehen, warum sollte ich unbedingt zu eurer 20 Jahre "Boss Hoss"-Liveshow kommen?

Vollmer: Es ist eine besondere Tour! Es ist unsere Jubiläumstour! Wir haben zehn Alben draußen und wir haben das Privileg, jetzt auf dieser Tour, alle Mega Livekracher ins Set zu packen. Wir präsentieren kein neues Album, sondern wir spielen wirklich das "Best-of" von Album eins bis Album zehn.

SWR1: Sascha, ziehst du noch einen Lieblingshit von The "Boss Hoss" für mich aus der Satteltasche?

Vollmer: Wenn ich jetzt wirklich wählen müsste, dann greife ich natürlich auf den Song zurück, der am bekanntesten ist. Das merken wir auch, wenn wir den live anspielen. Da gehen sofort die Arme hoch und das ist natürlich "Don't Gimme That".

Das Interview führte SWR1 Moderatorin Dörte Tebben.