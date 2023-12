per Mail teilen

Lionel Richie ist eine ehrliche Haut. In Interviews gibt er sich offen und gesteht auch einmal Dinge ein, die andere eher für sich behalten. Zum Beispiel: Warum hat er angefangen in einer Band Musik zu machen?

Antwort: Weil die Chancen bei der Damenwelt erheblich größer werden, wenn man in einer Band spielt. "Es hat funktioniert!", behauptet Lionel und grinst.

Unbekannter Lionel

Lionel Richie genießt es, dass sein Gesicht nicht annähernd so bekannt ist, wie seine Lieder. In Deutschland sah er einmal einen Straßenmusiker, der "All Night Long" spielte. Lionel stellte sich dazu und sang mit. Dass er der Urheber des Liedes war, merkte keiner.

Die Story zum Song

Auf die Idee zu "All Night Long" kam Lionel während eines Urlaubs in der Karibik. Das Lied sollte eine Art multikulturelle Party-Stimmung erzeugen. Für den Schluss hatte er sich etwas ganz Besonderes ausgedacht: Er wollte einen afrikanischen Teil einbauen. Lionel rief einen Freund bei der UNO an und fragte nach ein paar typisch afrikanischen Ausdrücken, die er im Lied verwenden könnte.

Staunend erfuhr er, dass es unzählige afrikanische Dialekte gibt und ein Wort ganz verschiedene Bedeutungen haben kann, es also ein typisch Afrikanisch nicht gibt.

Lionel wusste sich zu helfen

Er erfand ganz einfach sein eigenes Afrikanisch – schusterte ein paar Worte zusammen, die irgendwie an Afrika erinnern: "Samboli, de se de moi ya," und "Jee Jambo Jambo" reimte er zusammen. Das klang wohl überzeugend, denn immer wieder kommen Leute zu Lionel, die behaupten, genau zu verstehen, worum es in der "afrikanischen" Passage geht. Lionel hört dann aufmerksam zu, sagt aber nicht, wie die Textstelle zustande kam. Er möchte niemanden gerne blamieren.