Gianna Nannini – die italienische Rockröhre wird 70!

Die großen Hits von Giannia Nannini wie "Bello e Impossibile" eignen sich ganz wunderbar zum emotionalen und vor allem lauten Mitsingen. Am 14. Juni wird die italienische Rockröhre 70.

Vor ihrem 70. Geburtstag hat die italienische Rocksängerin sich selbst für 41 Jahre alt erklärt. Demnach wäre ihr Geburtsjahr 1983, und nicht 1954. Diese Einstellung zu ihrem Alter hat viel mit dem Verlauf ihrer Karriere und mit Deutschland zu tun...

Ihre größten Erfolge hatte Gianna Nannini in den 80er-Jahren mit Hits wie "Bello e Impossibile", "Fotoromanza" oder "Un'Estate Italiana". Zur Ruhe gesetzt hat sich die Sängerin aber noch längst nicht.

Im vergangenen März hat sie ein neues Album herausgebracht. "Sei nell'anima" heißt die Platte und passend dazu gibt es natürlich auch noch eine Tour, bei der Gianna Nannini auch Halt bei uns in Deutschland macht, zum Beispiel in Frankfurt und in Kassel.

Gianna Nannini und Deutschland = Amore!

Zu Deutschland hat Gianna Nannini eine starke Verbindung, erzählt SWR1 Musikchef Bernd Rosinus. Für die italienische Sängerin ist in Deutschland nämlich tolles passiert. Anfang der 80er hat Nannini hier den Produzenten Conny Blank kennengelernt, der damals großen Einfluss auf viele bekannte Künstler hatte: Auf die Eurythmics, Kraftwerk – viele Künstler der 80er-Jahre eben. Conny Blank hat auch Gianna Nannini geholfen, ihre musikalische Identität und ihren Sound zu finden. Dabei sind dann auch viele ihrer großen Hits entstanden.

In Deutschland fühlt Gianna Nannini sich wie ein Rockstar

Und hier in Deutschland hat sich die Italienerin danach auch zum ersten Mal wie ein Rockstar gefühlt, sagt Bernd Rosinus. In Italien hätten die Zuschauer bei ihren Konzerten immer nur gesessen und zugehört und in Deutschland sind die Fans "richtig mitgegangen". Zusammenfassend kann man also sagen: Die Verbindung zwischen Gianna Nannini und Deutschland ist nicht nur stark, sondern auch sehr emotional, auf beiden Seiten.

Das Leben von Gianna Nannini heute

Nachdem die Sängerin eine ganze Weile lang in London gelebt hat, weil sie dort quasi niemand erkannt hat und das Alltagsleben viel stressfreier möglich war, lebt sie inzwischen mit ihrer Ehefrau und ihrer leiblichen Tochter wieder in Italien. Nicht in ihrer Heimatstadt Siena in der Toskana, sondern in Mailand.