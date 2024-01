Eurythmics - "Touch"

Nach "Sweet Dreams (Are Made Of This)" bringen die Eurythmics 1983 noch ein weiteres Album auf den Markt, "Touch" heißt es. Es unterscheidet sich vom Vorgänger durch einen opulenteren Sound. Es wird aber genauso legendär wie sein Vorgänger.

Im Mittelpunkt der Songs steht wieder das schwierige, aber unglaublich kreative Verhältnis des Duos und Ex-Liebespaars Anni Lennox und Dave Stewart.

RCA Touch Label: RCA Titelliste: Here comes the Rain again Regrets Right by your Side Cool blue Who's that Girl? The first Cut Aqua No Fear, no Hate, no Pain (no broken Hearts) Paint a Rumour



"Here Comes The Rain Again" , "Who’s That Girl" oder "No Fear, No Hate, No Pain (No Broken Hearts)" werden zu Klassikern des New Wave. Neben SWR1 Meilensteine Moderator Frank König sprechen Michelle Habermehl und Dave Jörg aus der SWR1 Musikredaktion über diesen 80er-Meilenstein.