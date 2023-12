In der ARD startet eine spannende Spionage-Serie, die in der Zeit des Ersten Weltkriegs spielt. Wir haben mit David Kross gesprochen, der in einer Hauptrolle zu sehen ist.

David Kross kennen viele durch seine Rolle in dem oscarprämierten Film "Der Vorleser" an der Seite von Kate Winslet. In dem ARD Sechs-Teiler "Davos 1917" spielt er den Arzt Dr. Mangold, der die schweizer Krankenschwester Johanna kennenlernt. Johanna kehrt hochschwanger von ihrem Rotkreuz-Einsatz an der Westfront nach Davos zurück und gerät in die Fänge des deutschen Geheimdienstes - eine aufregende Geschichte entspinnt sich.

SWR1: Das klingt alles schon so ein bisschen nach einem Hauch von James Bond, nur eben ein paar Jahrzehnte früher. Ist das so?

David Kross: Ja, auf jeden Fall. Aber genau das war für mich auch der Reiz, unbedingt mitmachen zu wollen. Dass man einfach eine ganz klassische Spionage-Serie erzählt, wo an der Oberfläche immer etwas anderes gezeigt wird als das, was eigentlich tief im Inneren abläuft, um genau diese Spannung zu erzeugen. In jeder Folge entblättert sich etwas Neues über die verschiedenen Charaktere.

SWR1: Ein wichtiger Charakter in dem Sechs-Teiler ist die Krankenschwester Johanna, die zur Spionage für das Deutsche Reich gezwungen wird, weil sie ein uneheliches Kind hat. Und Sie spielen an Ihrer Seite den Arzt Dr. Mangold, der mit hineingezogen wird ins Spionagegeschäft. Sind Sie jetzt einer der Guten oder der Bösen?

Kross: Das verrate ich nicht. (lacht) Genau das ist auch das Spannende. Es ist eine Rolle, die viele Gesichter hat. Aber genau das war für mich auch der große Reiz. Und es ist eine Rolle, die voller Geheimnisse ist und von einer inneren Zerrissenheit lebt. Genau das ist auch das Spannende.

Trailer ansehen: Die neue ARD Serie "Davos 1917"

SWR1: Wir können aber an der Stelle aber, ohne zu spoilern, sagen, dass der Arzt und die Krankenschwester sich schon mögen, oder?

Kross: Auf jeden Fall. Daraus entsteht auch eine Liebesgeschichte.

SWR1: Also eine Liebesgeschichte und eine Spionagegeschichte im Ersten Weltkrieg. Für Weihnachten aber schon auch heftige Kost, oder?

Kross: Es ist natürlich nicht so eine leichte Kost. Aber auf jeden Fall eine spannende Geschichte, die in Davos spielt. Und wenn man sich die Bilder anschaut – ich finde auch, es ist eine ganz tolle Kamera-Arbeit – ist es eine Geschichte, die ganz groß erzählt wird. Es verarbeitet diese Thematik auf eine sehr tolle Art und Weise. Ich finde, das ist eine sehr spannende Serie geworden.

Das Gespräch führte SWR1 Moderatorin Claudia Deeg.

Mehr Informationen

Die ARD-Serie "Davos 1917" startet Mittwoch um 20.15 Uhr im Ersten. Alle Folgen sind auch in der ARD Mediathek abrufbar.