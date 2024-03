Barbara Schöneberger – so legte mich Thomas Gottschalk rein

per Mail teilen

Mit dem Frühling kehrt auch "Verstehen Sie Spaß?" zurück. Dabei wurde Moderatorin Barbara Schöneberger diesmal selbst zum Opfer – von keinem geringeren als Thomas Gottschalk.

Barbara Schöneberger moderiert bereits seit 2022 die SWR Samstagabendshow mit der versteckten Kamera. Vielleicht hatte sie gerade deshalb nicht damit gerechnet, dass auch sie mal hereingelegt werden könnte.

SWR1: Normalerweise legen Sie die Promis rein und fühlen sich total sicher – bis jetzt, höre ich?

Barbara Schöneberger: Das stimmt. Ich sollte Thomas Gottschalk hereinlegen. Ich habe mich so gefreut und gleichzeitig gefragt, wie soll das klappen? Er erkennt mich doch auf jeden Fall an der Stimme und so. "Nein nein, wir haben eine tolle Idee", sagte mein Team.

Und dann kam es ganz anders. Thomas hat nämlich mich am Ende hereingelegt und ich bin ausgeflippt, weil es auch viel mit technischen Pannen zu tun hatte. Da bin ich manchmal etwas kurz angebunden.

SWR1: Wie hat das Team es geschafft, Sie so aufs Glatteis zu führen?

Schöneberger: Sie haben mich einfach instruiert, jetzt kommt Thomas und den legen wir rein. Und Thomas haben sie instruiert und gesagt, "Die Barbara denkt, jetzt passiert das und das und Du machst aber alles ganz anders". Wenn man mit Thomas zu tun hat, kann man sich schon irgendwie vorstellen, dass er auch mal was anders macht, als er soll.

Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk kennen sich schon lange. Umso größer die Überraschung für Schöneberger, als sie das Opfer eines Streichs von Gottschalk wurde. dpa Bildfunk Picture Alliance

Ich hatte das alles noch eine Zeit lang für natürlich und normal gehalten. Irgendwann dachte ich mir, hier stimmt doch irgendwas nicht. Aber ich bin sehr gut hereinzulegen, weil ich nahezu alles glaube.

SWR1: Thomas Gottschalk sollte zum Termin mit der neuen Intendantin des Bayerischen Rundfunks kommen und war volle drei Stunden zu spät. Sie haben dann verkleidet an der Pforte gesessen und waren stinksauer...

Schöneberger: Ja, er sollte bei mir vorbeigehen, ging aber einfach nicht bei mir vorbei. Er ging durch alle möglichen anderen Tore, die in dieser Straße waren, und verschwand immer wieder. Alle haben gesagt, "Wo ist er denn jetzt?". Und dann kam eine Gruppe mit Fans, die ihn wegzogen hat.

Zwischendurch haben mich andere Leute kirre gemacht, die ich immer verscheuchen musste, um das Bild freizukriegen, weil ich dachte, wenn gleich der große Thomas Gottschalk kommt, muss ich hier jederzeit loslegen können.

Und ich war wirklich brutalst verkleidet, mit falschen Zähnen, falschen Wangen, falscher Nase, falschen Augen und falschen Haaren. Es war ein großer Spaß. Ich bin allerdings sehr beruhigt, dass mich alt und dick zu machen, noch länger dauert als mich jung und einigermaßen fit zu machen. Insofern geht noch alles in die richtige Richtung (lacht).

SWR1: Wie lange dauert es, bis Sie komplett gestylt sind?

Schöneberger: Für eine Vollmaske mit Silikon im Gesicht und Perücke muss man mit dreieinhalb Stunden rechnen. Und ich sitze nicht so gerne ruhig, es ist wirklich eine Tortur.

Das Interview führte SWR1 Moderator Michael Lueg.

Barbara Schöneberger schlüpft gerne in andere Rollen, wie hier als Vicky in einem Beauty-Salon: Schönheit muss weh tun!

Die neue Ausgabe "Verstehen Sie Spaß?" sehen Sie am Samstag, 30. März in Das Erste ab 20:15 Uhr. Weitere Inhalte finden Sie jederzeit in der ARD Mediathek und auf YouTube.