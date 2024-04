Die Kultserie "Mord mit Aussicht" mit Katharina Wackernagel geht weiter. In der fünften Staffel erwarten uns neue Mordfälle aus dem fiktiven Eifeldorf Hengasch.

Wackernagel spielt die Kommissarin Marie Gabler, die aus Köln in das kleine Dorf Hengasch in der Eifel versetzt wurde und am liebsten wieder zurück in die Großstadt möchte.

2022 löste Wackernagel Caroline Peters ab, die zuvor die Hauptrolle der Kommissarin Sophie Haas in der Originalbesetzung verkörperte. Im SWR1 Interview erzählt uns die Schauspielerin von den Dreharbeiten in der Eifel.

SWR1: Hatten Sie bei den Dreharbeiten auf dem Dorf eine gute Zeit?

Katharina Wackernagel: Ja, wir hatten eine sehr gute Zeit. Ich muss auch sagen, die Dreharbeiten auf dem Land sind so entspannt im Vergleich zum Arbeiten in der Großstadt. Dann hatten wir auch noch wirklich sehr, sehr schöne Motive in der Eifel und im Bergischen Land. Das ist ein echter Luxus, dort zu drehen.

SWR1: In der Serie sind Sie als versetzte Kölner Kommissarin nach Hengasch gekommen und wohnen übergangsweise auf einem Campingplatz und wollen jetzt was Festes. Sie haben im Dorfladen einen Aushang mit Telefonnummer zum Abreißen gemacht, schauen darauf, und alle Streifen sind noch da. Da hat keiner etwas abgerissen. Also beliebt ist anders, oder?

Wackernagel: Beliebt ist sie nicht gerade, nein. Und ich glaube, selbst wenn eine Wohnung frei wäre, würde sie die nicht bekommen. Sie versucht sich etwas damit zu trösten: Die wollen mich nicht, aber ich will ja auch nicht hier sein.

Trotzdem werden wir sie in diesen neuen 13 Folgen auch kennenlernen. Dass sie sich ein bisschen in Hengasch eingerichtet hat, und sogar ein bisschen verliebt ist. Und zwar in den Schweinebauern Gisbert, mit dem sie eine sehr eigenwillige Beziehung pflegt. Dann ist sie natürlich auch etwas mit ihrem Team zusammengewachsen und versteht inzwischen etwas besser, wie der Dorfklatsch funktioniert.

Katharina Wackernagel (M.) als Kommissarin Marie Gabler, Sebastian Schwarz (l.) als Polizeihauptmeister Heino Fuss und Eva Bühnen (r.) als Kommissaranwärterin Jennifer Dickel stehen am Set von "Mord mit Aussicht" im Jahr 2022. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa/ARD | Ben Knabe

SWR1: Sie leben in Berlin und sagen auch von sich, dass Sie eine Stadt-Pflanze sind. Wenn Sie nach so langen Dreharbeiten auf dem Dorf wieder in die Hauptstadt kommen, was machen Sie als Erstes?

Wackernagel: Ich liebe es, Sushi essen zu gehen. Und dann noch in eine schöne Bar, am besten dann noch auf ein schönes Konzert oder tanzen gehen. Auch wenn ich jetzt nicht jeden Abend das alles wahrmache, liebe ich es, in der Großstadt zu sein und diese Möglichkeiten zu haben. So sehr ich das genossen habe, auf dem Land zu drehen, was einfach Dreharbeiten sehr viel angenehmer gestaltet, ziehe ich doch das Stadtleben vor.

Hinter den Kulissen der fünften Staffel "Mord mit Aussicht"

Die erste Folge zur fünften Staffel läuft am Dienstag, 16. April, um 20:15 Uhr im Ersten. Hier können Sie alle Staffeln der Serie "Mord mit Aussicht" in der ARD Mediathek anschauen.