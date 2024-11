Abonnements als Weihnachtsgeschenke

per Mail teilen

Immer häufiger verschenken Menschen Abonnements oder Gutscheine als Last-Minute-Weihnachtsgeschenk an ihre Liebsten. Eignen sich Abos wirklich als Geschenk und was muss man beim Schenken beachten?

Bei Abo-Geschenken gibt es einige originelle Angebote, hat Christof Gaißmayer aus der SWR Wirtschaftsredaktion festgestellt.

Diese Produkte können als Abo verschenkt werden

Für Technikfans oder Menschen, die für bestimmte Projekte oder Anlässe besondere Technik brauchen, gibt es brandneue Geräte verschiedener Hersteller im Abo. Da bekommt man das aktuellste iPhone, einen Fernseher, eine ultra-moderne Kamera mit allem Schnick-Schnack, eine Playstation, aber auch einen stylischen Staubsauger für einen bestimmten Zeitraum.

In der Regel geht das ab einem Monat los. Wichtig ist hier, dass der Beschenkte das Abo aus rechtlichen Gründen selbst abschließt. Ihr könntet in diesem Fall also beispielsweise Geld für das Abo verschenken.

Auch Auto-Abos sind eine Möglichkeit. Das sei eine Option, wenn die Kinder drängeln und ihr erstes Auto wollen, so Gaißmayer. Das könne eine Lösung und ein tolles Weihnachtsgeschenk sein.

Natürlich gibt es bei den Abos auch jede Menge Angebote für Feinschmecker. Jeden Monat eine neue Espressomarke ins Haus oder immer wieder neue Käsesorten im Käse-Abo, da ist viel möglich. Für Menschen, die an Garten und Blumen Freude haben, gibt es Samen-Abos oder Blumenstrauß-Abos. Gaißmayer empfiehlt, im Internet nach passenden Angeboten zu suchen.

Das müsst ihr bei Abonnements beachten

Ganz wichtig ist, dass ihr bei dem Abo, das ihr verschenken möchtet immer die Laufzeit kennt und die Kündigungsfristen beachtet. So ist der Kostenrahmen klar. Außerdem solltet ihr klären, ob es zu Folgekosten kommen kann.

Zum Beispiel sollte beim Auto-Abo klar sein, wer bei der Rückgabe des Autos für eventuelle Schäden aufkommt. Das gilt auch für andere Abos, bei denen Dinge zurückgegeben werden, wie beim Technik-Abo. Es kommt immer auf die Verträge an, was an möglichen Folgekosten auflaufen kann.

Oder soll es doch lieber der Gutschein sein?

Anstelle von Abos kommen auch Gutscheine gerne unter den Weihnachtsbaum. Christof Gaißmayer weiß, was für Gutscheine gerade im Trend sind. Total angesagt sind gerade Geschenkgutscheine, um gemeinsam etwas zu unternehmen.

In diesem Zusammenhang empfiehlt er Töpfer- bzw. Keramikkurse. Fragt dazu bei eurer Volkshochschule nach entsprechenden Angeboten. Außerdem gibt es in immer mehr Städten Keramikstudios, wo man mit anderen zusammen an seinen Werken arbeiten kann. Das ist ein schönes Geschenk, gerade wenn man solche Kurse zusammen mit dem Beschenkten machen kann. Es gibt übrigens auch für Kinder, die gerne töpfern, sehr häufig Angebote.

Immer beliebter ist es auch, Kulturtage zu verschenken. Als Paar könnte man sich zum Beispiel darauf einigen, jeden ersten Samstag im Monat ins Konzert, ins Theater oder zu einer Lesung zu gehen. Man kann sich ganz unkompliziert selbst so einen Gutschein machen, wenn man sich mit dem Partner einig ist.

Darüber hinaus gibt es natürlich ein riesiges Angebot an Aktivitäten, die von Firmen oder Vereinen angeboten werden, und die man mit Gutschein verschenken kann. Wie wäre es zum Beispiel mit einem gemeinsamen Kettensägenkurs oder einem Langlaufkurs? Wichtig hier ist aber: Bei Gutscheinen immer darauf achten, wie lange der Gutschein gültig ist.

Dieser Artikel ist zuerst am 22.12.2023 im Rahmen der Sendung "SWR1 Der Vormittag" erschienen.