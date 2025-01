SWR1 Namenforscher Prof. Udolph klärt den Nachnamen Zavelberg

per Mail teilen

Woher kommt der Nachname Zavelberg?

Namenforscher Prof. Udolph entdeckt eine auffällige Konzentration des Namens "Zavelberg" im Rhein-Sieg-Kreis. Doch auch in Belgien, in der Provinz Antwerpen, gibt es einen Ort mit diesem Namen. Die Frage bleibt: Hat der Name lokale Wurzeln oder folgt er belgischen Spuren?

