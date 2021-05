Sie wolten schon immer wissen, was Ihr Nachname eigentlich bedeutet? Es gibt fast keinen Namen, den unser Professor Udolph nicht kennt. Schreiben Sie uns!

Professor Jürgen Udolph, Slawist an der Universität Leipzig, und übrigens der einzige Lehrstuhlinhaber Deutschlands für Namenforschung ("Onomastik"), ist hörbar begeistert von seinem Fachgebiet und begeistert damit auch andere. Den Ursprung seiner Passion kann er auf ein ganz genaues Datum zurückführen: den 20. Januar 1970, als sein akademischer Lehrer ihn ermunterte, über Namen zu arbeiten. Was mit slawischen Flussnamen begann, steigerte sich schnell zu einem umfassenden Wissensgebiet, das in der Öffentlichkeit auf breites Interesse stößt.

Namen erzählen Geschichten

Es gibt vier Gruppen. Zum einen "Alte Vornamen", "Berufe" wie Schneider, Müller usw., "Herkunftsnamen" - also Herr Merseburger kommt aus Merseburg und es gibt sogenannte "Über-Namen", die etwas über eine Person aussagen. Herr Braun hatte ursprünglich braune Haare oder der Ahne der Fußballerin Renate Lingor hatte etwas mit seinem linken Ohr.

