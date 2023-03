per Mail teilen

Macht bei SWR1 ...

Radio – morgens, vormittags, nachmittags, abends und nachts

Lebt seit ...

... der Große Brachvogel zum Vogel des Jahres gewählt wurde, sich ABBA getrennt haben, die Ärzte und die Toten Hosen sich gegründet haben, Nicole den Grand Prix gewonnen hat und Michael Jackson das Album „Thriller“ veröffentlicht hat

Wollte zu SWR1, weil ...

... es da kostenlos Internet gibt, den ganzen Tag gute Musik und nette Menschen

Kommt aus ...

... dem wunderschönen Rösrath, war dann in Baden-Baden, Soest, Hamburg und jetzt im wunderschönen Mainz

Durchschnittliche Körpertemperatur ...

... immer am Limit

Füße ...

zwei

Wollte schon immer werden ...

... früher Lehrer und Busfahrer, aber schon mit 12 Jahren Radiomann

Besondere Macke ...

Gucke gerne Werbeprospekte durch, nicht wegen der Schnäppchen, sondern um neue Anregungen fürs Kochen zu bekommen

Isst gerne ...

Italienisch (vor allem Pasta) + Doppelkekse mit Schokofüllung

Mag nicht ...

Kaffee, Kümmel und Kapern

Bevor ich die Nachttischlampe ausschalte, ist meine letzte Tat ...

... der Blick auf den Wecker, ob er richtig gestellt ist und die Frage, ob es nicht doch noch 5 Minuten später geht

Das Normalste, das ich je getan habe, ist ...

Auf jeden Fall nicht diesen Fragebogen auszufüllen

Am meisten regt mich das Vorurteil auf, dass ...

Badminton nicht anstrengend ist

Ein Kleidungsstück, das ich niemals tragen würde, ist ...

... ein Rock – Rock nur für die Ohren

Sonstige Bemerkungen:

Doppelkekse mit Schokofüllung bitte per Post schicken an:

SWR1

Frank Harbeck

Am Fort Gonsenheim 139

55122 Mainz