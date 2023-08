Ladenhüter Hausarztpraxis – sind kommerzielle Ketten die Lösung?

Praxisketten: Bessere Versorgung oder Profitmaximierung? ++ Im Sandwich zwischen Boomern und Digital Natives: Übersieht man die Generation X? ++ Brief der Woche: Was tun gegen den gefräßigen Ochsenfrosch ++ Jäger in Rheinland-Pfalz streiken gegen das neue Jagdgesetz ++ Dieser Podcast erscheint exklusiv in der ARD Audiothek · Die besten Podcasts der ARD und des Deutschlandradios



Versorgungssicherung oder Profitgier? Wenn kommerzielle Ketten Hausarztpraxen aufkaufen: Bürokratie, Reformdruck, Dauerstress - eine Praxis in Eigenverantwortung zu führen, das wollen immer weniger Ärztinnen und Ärzte. So dass auch gut laufende Praxen schlicht keine Nachfolge finden. Daraus hat sich ein Geschäftsmodell entwickelt: Kommerzielle Ketten kaufen Praxen auf, übernehmen Geschäftsführung und Administration, die Ärzte arbeiten als Angestellte - und können sich endlich wieder auf ihre Kernaufgaben konzentrieren. Im Medizinischen Versorgungszentrum am Mannheimer Wasserturm scheint dieses Konzept voll aufzugehen.Reportage von Wolfgang Brauer. Weitere Themen der Sendung: Im Sandwich zwischen Boomern und Digital Natives - wird die Generation X vergessen? Interview mit Martin Klaffke, Professor für Personalorganisation an der Berliner Hochschule für Technik und Wirtschaft.

Wie richtig reagieren, wenn Kollegen oder Vorgesetzte sticheln oder sogar übergriffig werden.,Antworten vom Knigge-Expertin Carolin Lüdemann.

Schlag ins Gesicht der Jäger - im Streik gegen das neue Jagdgesetz in Rheinland-Pfalz: Reportage aus der Südwestpfalz von Luca Schulz. SWR1 Brief der Woche an den Ochsenfrosch. Er hat keine natürlichen Feinde, frisst selbst aber alles, was ihm vors Breitmaul kommt. Der invasive nordamerikanische Riesenfrosch breitet sich unter anderem in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ungehindert aus. Was tun - solange es die passenden Ochsenstörche noch nicht gibt? Glosse von Christoph Azone.