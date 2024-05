Unternehmen verlagert Roboterproduktion von China nach Metzingen ++ Studie: Gesamtarbeitsvolumen in Deutschland auf Rekordhoch, Durchschnittsarbeitszeit pro Woche sinkt: Müssen wir bald mehr oder weniger arbeiten? ++ Solarpakete kommen: Mainzer Start-up hofft auf Durchbruch ++ Brief der Woche an die Deutsche Bahn