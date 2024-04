„Die Schwaben-Roboter kommen!“

Unternehmen verlagert Roboterproduktion von China nach Metzingen ++ Studie: Gesamtarbeitsvolumen in Deutschland auf Rekordhoch, Durchschnittsarbeitszeit pro Woche sinkt: Müssen wir bald mehr oder weniger arbeiten? ++ Solarpakete kommen: Mainzer Start-up hofft auf Durchbruch ++ SWR1 Brief der Woche an die Deutsche Bahn

Von China nach Schwaben: Junge Firma verlagert Roboterproduktion nach Metzingen

Immer mehr Hochtechnologie kommt aus dem Fernen Osten - und Europa schaut in die Röhre. Dass das nicht immer so sein muss, zeigt die Firma Neura Robotics. Die Haushaltsroboter, die das Unternehmen im kommenden Jahr auf den Markt bringen will, sollen ausschließlich in Metzingen gefertigt werden. Der Ausbau der Fabrik läuft bereits auf Hochtouren. Und auch die bestehende Produktion von Industrierobotern wollen die Firmengründer bald raus aus China und nach Deutschland holen. Was spricht für die Gründer für den Robotikstandort Schwaben? Beitrag von Wolfgang Brauer Weitere Themen der Sendung: Studie: 2023 wurde in Deutschland so viel gearbeitet wie nie. Interview mit Mattis Beckmannshagen, DIW Berlin.

Solarpakete kommen - bringen sie einem Mainzer Start-Up den Durchbruch? Reportage von Jutta Kaiser

"Eine Kollegin will mich von meinem Posten verdrängen!" Antwort vom Karriere-Coach Martin Wehrle. SWR1 Brief der Woche" an die Deutsche Bahn. Die Bahn setzt auf Diskretion: Künftig könnten ICEs mit Zweierabteils ausgestattet werden, die man von außen nicht einsehen kann. Ein Service für das beschwerdegeplagte DB-Management? Glose von Anno Wilhelm