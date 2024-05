per Mail teilen

Interview: Warum immer noch viele Frauen gegen ihren Willen im Job zurückstecken ++ Spitzengastronomie als One-Man-Show ++ Kein trockener Job: Arbeit in der Bundesanstalt für Gewässerkunde

"Gerechte Aufteilung von Arbeit und Betreuung lässt Familien enger zusammenwachsen"

Mütter und auch Väter verbringen heute im Schnitt mehr Zeit mit ihren Kindern als noch vor zehn Jahren. Der neue Familienreport des Bundesfamilienministeriums zeigt aber auch: Immer noch stecken viele Frauen gegen ihren Willen im Job zurück, weil sie sich um Haushalt und Kinder kümmern müssen. Was sind die Gründe? Und was können Mütter konkret tun, die im Beruf wieder durchstarten wollen? Gespräch mit Anke Hollatz, langjährige Wiedereinstiegsberaterin und Mitgründerin des Karrierenetzwerks "Jobs for moms" aus Vallendar.

Weitere Themen der Sendung:

Spitzengastronomie als One-Man-Show. Reportage von Geli Hensolt.

Darf der Chef mich auffordern, schneller zu arbeiten? Und: Muss ich dem alten Arbeitgeber nach Kündigung sämtliche dienstlichen Mails übergeben? Antworten vom Arbeitsrechtler Michael Felser.

Kein trockener Job: Ein Chemielaborant in der Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz. Jobporträt von Wolfgang Brauer anlässlich der ARD-Mitmachaktion #Unsere Flüsse.

SWR1 Brief der Woche an Susanne Sautter-Seeger, Bäckereichefin aus Nagold

Die Bäckerei aus dem Schwarzwald hat in dieser Woche die EM-Nominierung des Stuttgarters Chris Führich öffentlich gemacht - mit Aufklebern auf Brötchentüten. Glosse von Anno Wilhelm.