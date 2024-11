Arbeitnehmer: Ein Tag pro Woche sinnlos verschwendet

Neue Umfrage: So viel Zeit verschwenden wir im Job für unnötige Arbeit ++ Interview mit Arbeitswissenschaftler: Wie können wir sinnlose Arbeit verhindern? ++ Ampel-Aus und Trump-Wahl: So reagieren Unternehmen

Frust im Job: verschwendete Arbeitszeit durch sinnlose Aufgaben

Mehr als acht Stunden pro Woche - also im Grunde einen vollen Arbeitstag - verbringen deutsche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einer Studie der Jobbörse Stepstone zufolge mit Tätigkeiten, die sie als nicht sinnvoll betrachten: Lange Videokonferenzen, Ablenkung durch Kolleginnen und Kollegen oder Doppelarbeit. Was macht Sie am Arbeitsplatz unproduktiv? Umfrage in Bad Kreuznach von Wolfgang Brauer.

Weitere Themen der Sendung: