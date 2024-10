Psychologe: "Arbeit treibt viele in den Wahnsinn!"

Warum der Job inzwischen so viele psychisch krank macht: Ein Interview mit dem Psychologen Rolf Schmiel ++ Job mit Gruselpotenzial: Professioneller Erschreckerim Freizeitpark ++ Krank in die Kita - Eltern und Erzieherinnen in der Zwickmühle

"Arbeit treibt viele in den Wahnsinn!"

39,8 Stunden so lange arbeiten Vollzeitbeschäftigte nach aktuellen Zahlen im Schnitt pro Woche. Jede Menge Lebenszeit, die wir im Job verbringen. Umso wichtiger, dass wir uns dort einigermaßen wohl fühlen - oder anders gesagt: Dass uns unsere Arbeit zumindest mal nicht in den Wahnsinn treibt. Tut sie aber in vielen Fällen, sagt der Psychologe und Autor Rolf Schmiel. Er hat kürzlich ein Buch veröffentlicht, das heißt "Toxic Jobs" - giftige Jobs und darin schaut er sich genau dieses Phänomen an. Wir sprechen mit ihm darüber, was unserer Psyche im Job schadet und was Arbeitnehmer und Arbeitgeber dagegen tun können. Interview mit Psychologe und Autor Rolf Schmiel.

Weitere Themen der Sendung: